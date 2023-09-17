في 5 دقائق.. تقنية جديدة لتشخيص سرطان البروستات بالمملكة (فيديو)

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اعتمد مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، من خلال وحدة عبد المحسن العثيم الخيرية التقنية الجديدة، تقنية لتشخيص سرطان البروستات في غضون خمس دقائق. اضافة اعلان

ويتم ذلك من خلال أخذ خزعات البروستات عن طريق العجان بإشراف الدكتور حاتم النصيان، استشاري جراحة المسالك والأورام والمناظير، وذلك لتشخيص سرطان البروستات.





عمليات اليوم الواحد



pic.twitter.com/9KXVtneBwu فيديو | خلال 5 دقائق.. تقنية جديدة لأول مرة في المملكة لتشخيص سرطان البروستات في مستشفى التخصصي ببريدة #الإخبارية September 17, 2023

وتعد هذه العملية من عمليات اليوم الواحد وتستغرق 20 - 25 دقيقة.وقال النصيان، إن هذه العملية أجريت على عدد من المرضى في بداية انطلاقتها في المستشفى وحققت نجاحًا ولله الحمد.وأوضح لفضائية "الإخبارية"، أن التقنية الجديدة آمنة وتعمل على تقليل الالتهابات المصاحبة لأخذ الخزعة عن طريق المستقيم، كما تقلل نسبة تحويل المرضى إلى المستشفيات الأخرى خارج المنطقة.