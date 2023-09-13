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مستشفى الحريق العام يعيد التنفس والتغذية الطبيعية لمسنة

مستشفى الحريق العام
مستشفى الحريق العام
أ أ
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نجح فريق الرعاية المديدة في مستشفى الحريق العام عضو تجمع الرياض الصحي الأول من إعادة التنفس والتغذية الطبيعية لمسنة تبلغ من العمر 81 سنة.

جلطة في شريان الدماغاضافة اعلان

واستقبل المستشفى حالة لمريضة طريحة الفراش بعد إحالتها من إحدى المنشآت الصحية؛ مصابة بجلطة في شريان الدماغ الواسع مع تعقيدات ناتجة عن نزيف داخلي، تحمل أنبوب التنفس الصناعي "تراكيوستومي"، وأنبوب التغذية الأنفية، بالإضافة إلى إصابتها بارتفاع ضغط الدم، وداء السكري.
حيث قدم لها "الحريق العام" جميع الخدمات الطبية والتمريضية ضمن مسار الرعاية المديدة لما يقارب عامين ونصف؛ تحسنت حالتها خلالها بشكلٍ تدريجي، حتى استعادت قدرتها على التنفس والتغذية بشكلٍ طبيعي، دون الحاجة لأيٍ من الأنابيب التي تمت إزالتها بشكلٍ نهائي، وغادرت المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة -ولله الحمد-، وتتم متابعتها بشكلٍ دوري من قِبل فريق الرعاية المنزلية بالمستشفى.

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