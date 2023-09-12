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تحذير من "صحة الرياض" بخصوص احتجاز الجثامين

الجثامين الموتى جثة
احتجاز الجثامين
أ أ
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حذرت المديرية العامة  للشؤون الصحية بمنطقة الرياض من احتجاز الجثامين والمرضى وكذلك الأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية.اضافة اعلان
وقالت، إنه يمنع احتجاز الجثامين والمرضى والأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية، حسب المادة الثلاثين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية "تسليم الجثامين أو خروج المرضى أو المواليد هو حق للشخص نفسه أو ولي أمره أو ذوي المتوفي وليس مشروطًا بأي إجراء مالي".

4 حالات 

وأكدت "صحة الرياض" في تحذيرها عبر حسابها في منصة "إكس"، أنه لايحق للمؤسسة الصحية مقابل مطالبات مالية:
-الإلزام بتوقيع سندات مالية.
- الاحتفاظ بجثث المتوفين مقابل مستحقات مالية.
- احتجاز المواليد مقابل مستجقات مالية عليهم.
-احتجاز المرضى وعدم السماح لهم بالخروج.

جولات رقابية لوزارة الصحة

وشددت على أن وزارة الصحة تقوم بجولات رقابية وإحالة المخالفات إلى اللجان المختصة.
وأشارت في الوقت ذاته إلى أن للمؤسسة الصحية اتحاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها.

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