عملية معقدة استمرت 5 ساعات بمستشفى الملك فيصل بمكة تُعيد لعشرينية ابتسامتها

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تجمع مكة المكرمة الصحي



جراحة لمدة 5 ساعات



تمكن فريق طبي تكامُلي بقسم جراحة الوجه والفكين بمركز طب الأسنان التخصصي بمستشفى الملك فيصل بمكة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إعاده فك فتاة عشرينية لوضعه الطبيعي.وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن المريضة حضرت الى مركز طب الأسنان التخصصي بالمستشفى تعاني عيباً خُلقياً عبارة عن تقدم شديد في الفك السفلي يصاحبه تراجع للفك العلوي وعدم اطباق الفكين.صاحب ذلك صعوبة في التنفس والتحدث والمضغ مما أدى الى تأثر المريضة نفسياً جراء هذا العيب الظاهر.وأضاف "تم استقبال المريضة بعيادة تقويم الأسنان وتم عمل خطة علاجية بمشاركة قسم جراحة الوجه والفكين للعلاج على عدة مراحل، وتقرر اجراء الجراحة بعد انتهاء المرحلة التقويمية من قبل طبيب جراحة الوجه والفكين بالإضافة الى طبيب التقويم المشرف على حالة المريضة.وأوضح أن الجراحة استغرقت خمس ساعات تمكن خلالها الفريق الطبي المعالج من إعادة فكي المريضة لوضعها الطبيعي، وغادرت المستشفى بعد يوم واحد من اجراء الجراحة".وبين التجمع الصحي، بفضل الله تمكنت المريضة من التغلب على الصعوبات التي كانت تواجهها مثل التنفس وأصحبت تتنفس بشكل طبيعي عن طريق الأنف واستعادت الشكل الجمالي والوظيفي للوجه والفكين مما انعكس على صحة المريضة النفسية والمعنوية بشكل إيجابي.