لمرضى القلب.. كم كوبًا من القهوة السعودية مسموح لك يوميًا؟

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قال الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إن القهوة السعودية آمنة لمرضى القلب والأشخاص العاديين بما لايزيد عن ١٠-١٥ فنجال يومياً. اضافة اعلان





القهوة السعودية آمنة لمرضى القلب



الدعم النفسي والجسدي لكبار السن



السجن والغرامة لإهمال العناية بكبير السن



تشديد عقوبة إهمال الكبير إذا تسبب في أضرار



وأضاف استشاري أمراض القلب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا)، أن هذه الكمية من القهوة السعودية تعادل ٣- ٤ أكواب قهوة أمريكية يومياً.وفي وقت سابق، أكد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أهمية العناية بكبار السن لاسيما في فصل الشتاء وتدني درجات الحرارة.وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "أرجوكم.. لا تتركوا كبير السن في المستشفى بدون مرافق فهو يحتاج الكثير من الدعم النفسي والجسدي من مرافقه".وفي وقت سابق، أكدت المحامية، نورة الوندة، على أن عقوبة إهمال كبير السن تصل إلى السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال على من تجب عليه الرعاية من أفراد أسرته.وقالت إن العناية بكبير السن هي مسؤولية أسرته، وحدد النظام هذه المسؤولية في تسلسل متدرج يشمل أفرد أسرته بترتيب أورده النظام. وفقًا لـ"الإخبارية".وأشارت إلى أن عقوبة الحبس سنة والغرامة حسب النظام مفروضة لتهمة الإهمال فقط.وأضافت، أما إذا تسبب الإهمال في آثار أخرى جنائية، تقوم المحكمة بتحديد عقوبات أخرى تناسب مع الفعل أو المخالفة المرتكبة.