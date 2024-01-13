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الصحة تعلن عن خلو المملكة من "التيفويد" و "الباراتيفويد"

وزارة الصحة
وزارة الصحة
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أكدت وزارة الصحة خلو المملكة من مرض التيفويد والباراتيفويد خلال الأعوام الماضية.

انخفاض معدل حدوث الأمراض المتعلقة بصحة البيئةاضافة اعلان

وأوضحت أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في معدل حدوث الأمراض المتعلقة بصحة البيئة، إذ انخفض معدل الإصابة بمرض الزحار الزامبي إلى 3.00 حالات لكل 100.000 نسمة عام 2022، فيما انحسر معدل مرض الزحار العصوي من 0.24 إلى 0.08، ومرض السالمونيلا من 6.77 إلى 4.48 حالات، والإلتهاب الكبدي (أ) من 0.82 إلى 0.09 حالات لكل 100.000 نسمة.

متابعة ميدانية

وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الميدانية الصحية في الوزارة ومديرياتها الصحية قامت بتسجيل 150.553 زيارة للتأكد من صحة البيئة في الأماكن العامة والمؤسسات الصحية بمختلف مناطق المملكة.
فيما تم فحص 20.513 عينة من المياه، ومراجعة 88.802 شهادة صحية للعاملين في الأماكن العامة والمؤسسات الصحية، ما انعكس ايجاباً على تحسن صحة البيئة وانخفاض الأمراض المتعلقة بها.

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