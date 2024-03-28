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صحتك في رمضان.. سرطان خطير تكشفه علامة في الفم

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يرجع البعض تغير الفم في شهر رمضان بسبب الصيام، خاصة بعد الاستيقاظ من النوم، لكن رائحة الفم ربما يكون وراء تغيرها أسباب أخرى تكشف عن مرض خطير.

رائحة الفم ومرض خطير:اضافة اعلان

هيئة الخدمات الصحية البريطانية وأبحاث السرطان في المملكة المتحدة ، كشفت أن رائحة الفم الكريهة هي أحد أعراض سرطان الحنجرة، وهو مرض يصيب الحنجرة، والتي تعرف باسم صندوق الصوت.
وكان قد إدراج رائحة الفم الكريهة كأحد الأعراض المحتملة لسرطان الحنجرة، ووفقًا لجامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو هيلث، فمن المرجح أن تحدث هذه العلامة في مراحل لاحقة.
من جهته ذكر الدكتور فيشال جوبتا، أخصائي جراحة الرأس والرقبة والأستاذ المساعد في طب الأورام والأنف والأذن والحنجرة، أنه من غير المعروف بالضبط سبب ارتباط هذا السرطان برائحة الفم الكريهة.
فيما بيّن مركز روزويل بارك الشامل للسرطان أن: "الأمر ليس واضحًا تمامًا، لكن من المحتمل أن يكون مرتبطًا بتركيز عالي من البوليامينات في الخلايا السرطانية".
نصائح حول رائحة الفم الكريهة الشديدة:
وحالة الشعور من رائحة الفم الكريهة الشديدة، فإنه يجب عليك إجراء تغييرات في نمط حياتك مثل تنظيف أسنانك بالفرشاة بانتظام واستخدام الخيط، والحصول على الترطيب المناسب.

أعراض سرطان الحنجرة:

بينما أوضحت هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن العرض الرئيسي لسرطان الحنجرة هو:
1-وجود صوت أجش لأكثر من ثلاثة أسابيع.
2- تغير في صوتك، مثل أن يبدو أجشًا
3- كتلة أو تورم في رقبتك
4- التهاب الحلق أو ألم الأذن بشكل مستمر
5- صوت صفير عالي النبرة عند التنفس
6- فقدان الوزن غير المقصود
7- صعوبة في التنفس
8- سعال طويل الأمد أو ضيق في التنفس
9- ألم عند البلع أو صعوبة في البلع
10- التعب الشديد.

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