الخميس، 11 رمضان 1445 ، 21 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مفاجأة عن مفهوم خاطئ بشأن تناول مرضى السكري للتمور في رمضان

تمر البرني في العلا
تمر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يعتبر التمر من المسلّمات على وجبة الإفطار في كل البيوت والتجمعات أثناء الإفطار في شهر رمضان المبارك.

تحذيرات لمرضى السكري:اضافة اعلان

ولكن هناك بعض التحذيرات من تناول مرضى السكري للتمر، بسبب خطورته على الصحة العامة لهم، وهو ما نفته صحيفة "إكسبريس" البريطانية.
وأوضحت الصحيفة أن الكثيرين يعتقدون أن مرضى السكري عليهم تجنب تناول التمر، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات.
وأضافت أن تناوله على الإفطار في رمضان لا يُشكل خطرا على مرضى السكري، طالما يتم استهلاكه باعتدال.
ونوهت أيضا أنه لا يرفع مستويات الكوليسترول أو ضغط الدم، أو يؤدي إلى زيادة الوزن.

التمر مصدر غني بالطاقة وفوائد أخرى:

1- يساعد على تحسين صحة العظام وكثافتها، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من المعادن مثل الفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم.
2- يحتوي التمر على الهرمونات النباتية المعروفة بقدرتها على تقليل مشكلات الجلد مثل الجفاف والبثور والتجاعيد.
3-  تؤدي الألياف الموجودة به دورا مهما في تحسين وظائف الأمعاء، وتقليل خطر الإصابة بالإمساك، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.
4- مصدرا غنيا بالطاقة، والفيتامينات، والمعادن، التي تعزز صحة الجسم.
5- تساعد الألياف على إبطاء عملية الهضم، ما يساهم في منع ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ، ويُحافظ على استقرارها.
6- غني أيضا بمضادات الأكسدة، وهي جزيئات تساعد على حماية الجسم من أضرار الجذور الحرة.
7- تقليل الالتهاب، وتقوية المناعة، بالإضافة إلى، دعم صحة القلب والشرايين.

اقرأ أيضا

مركز تعزيز الصحة النفسية يكشف السبب الحقيقي لاضطراب الهوية الجنسية

منها إنقاص الوزن.. 4 فوائد صحية مذهلة لخل التفاح

ابتكار عقار يمنع انقطاع الطمث لدى النساء طوال العمر

لا تفوتك.. 7 نصائح لصحة أسنانك في شهر رمضان

هل تشعر بطعم "المجاري" في فمك؟.. كل ما تريد معرفته عن حاسة التذوق وأسباب الخلل فيها

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الضغط الجوي وصحة الإنسان 12:21 ص الثلاثاء، 19 مارس 2024

استشاري يكشف عن أهم أسباب ارتفاع الضغط في رمضان لمن كانت حالته مستقرة

رياضة-المشي-عرعر-8-799x497 12:17 ص الإثنين، 18 مارس 2024

الخضيري: هذه العادة صحية قبل الإفطار لكنها ممنوعة على مرضى السكري

الدكتور خالد النمر 7:15 م الأربعاء، 06 مارس 2024

خالد النمر: احذروا هذا الشامبو.. يسبب الضغط والدوخة

سرطان الجلد 1:02 ص الإثنين، 04 مارس 2024

تشغل بال الكثيرين.. أسباب تشققات الجلد