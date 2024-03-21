مفاجأة عن مفهوم خاطئ بشأن تناول مرضى السكري للتمور في رمضان

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يعتبر التمر من المسلّمات على وجبة الإفطار في كل البيوت والتجمعات أثناء الإفطار في شهر رمضان المبارك.



تحذيرات لمرضى السكري:



التمر مصدر غني بالطاقة وفوائد أخرى:



ولكن هناك بعض التحذيرات من تناول مرضى السكري للتمر، بسبب خطورته على الصحة العامة لهم، وهو ما نفته صحيفة "إكسبريس" البريطانية.وأوضحت الصحيفة أن الكثيرين يعتقدون أن مرضى السكري عليهم تجنب تناول التمر، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات.وأضافت أن تناوله على الإفطار في رمضان لا يُشكل خطرا على مرضى السكري، طالما يتم استهلاكه باعتدال.ونوهت أيضا أنه لا يرفع مستويات الكوليسترول أو ضغط الدم، أو يؤدي إلى زيادة الوزن.1- يساعد على تحسين صحة العظام وكثافتها، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من المعادن مثل الفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم.2- يحتوي التمر على الهرمونات النباتية المعروفة بقدرتها على تقليل مشكلات الجلد مثل الجفاف والبثور والتجاعيد.3- تؤدي الألياف الموجودة به دورا مهما في تحسين وظائف الأمعاء، وتقليل خطر الإصابة بالإمساك، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.4- مصدرا غنيا بالطاقة، والفيتامينات، والمعادن، التي تعزز صحة الجسم.5- تساعد الألياف على إبطاء عملية الهضم، ما يساهم في منع ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ، ويُحافظ على استقرارها.6- غني أيضا بمضادات الأكسدة، وهي جزيئات تساعد على حماية الجسم من أضرار الجذور الحرة.7- تقليل الالتهاب، وتقوية المناعة، بالإضافة إلى، دعم صحة القلب والشرايين.