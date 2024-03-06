خالد النمر: احذروا هذا الشامبو.. يسبب الضغط والدوخة

أ أ

حذّر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، من دواء دواء يستخدم على شكل بخاخ أو شامبو لتساقط الشعر، يؤدي لهبوط الضغط والدوخة.



تحذير من شامبو:



التحذير من خطورة التدخين:



حالة العين وأمراض القلب:



ظهور نتوءات صفراء حول العينين:



وقال "النمر" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :" هناك دواء يستخدم على شكل بخاخ أو شامبو لتساقط الشعر اسمه العلمي (مينوكسديل) من اعراضه الجانبية هبوط الضغط والدوخة".وتابع :"لذا يجب مراقبة الضغط بدقةٍ فيمن يتناوله خاصةً النساء اللواتي يعانين من انخفاض الضغط".وفي وقت سابق، حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة التدخين والتبغ على فاعلية أدوية القلب .وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "إن الاستمرار في التدخين يقلل من تاثير أدوية القلب في منع حدوث الجلطة".كذلك أوضح الأطباء العلاقة بين حالة العين وأمراض القلب، حيث غالبًا ما يُشار إلى العين على أنها "نافذة الروح"، غير أنها في الواقع يمكن أن تُظهر أيضًا مؤشرات حول الحالة الصحية للفرد.وفقًا للدكتورة أودري تاي، جراحة العيون، فإن هناك ثلاث علامات مهمة يجب البحث عنها داخل وحول العينين.وقالت في مقطع فيديو على موقع يوتيوب متحدثة عن تلك العلامات داخل وحول العينين، إن "بعضها مرئي فقط لطبيب العيون الخاص بك وبعضها يمكنك رؤيته في المرآة والتي قد تكون أدلة على خطر الإصابة بأمراض القلب أو الأوعية الدموية".وهي من أعراض ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وهي حالة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.وأوضحت الدكتورة تاي: "تتكون هذه النتوءات الصفراء من الكوليسترول الذي قد يظهر مع تقدمنا في العمر".وتابعت: "غالبًا ما يتم رؤيتها على الجفون أو حولها وقد تكون بارزة بشكل خاص في منتصف الوجه. هذه النتوءات الصفراء لا تؤثر على رؤيتك وليست مؤلمة، فلماذا هي مهمة؟".وأشارت طبيبة العيون إلى أن النتوءات الصفراء حول العينين تشير إلى ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية أو الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، وقد تكون أيضًا علامة على الإصابة باضطراب وراثي يسبب مستويات الدهون غير الطبيعية مثل فرط كوليستيرول الدم العائلي، وهو سبب وراثي لارتفاع نسبة الكوليسترول الضار.ولفتت إلى أن هذه النتوءات الصفراء لاتستدعي الذعر، لأن "ما يقرب من نصف الأشخاص الذين يعانون منها لديهم مستويات دهون طبيعية"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".لكنها نصحت عند ظهورها بمراجعة طبيب الرعاية الأولية أو طبيب القلب وإجراء اختبار الدم للكوليسترول والدهون الثلاثية.