الجمعة، 17 شوال 1445 ، 26 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة توضح فوائد نظام الكيتو الغذائي في الوقاية من الزهايمر

الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين مفيدة لمريض السكري
نظام الكيتو
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
توصل باحثون في جامعة كاليفورنيا أن اتباع النظام الغذائي الكيتوني (كيتو) قد يقلل بشكل كبير من مستويات بروتين تاو في الدم، الذي يرتبط بزيادة احتمال الإصابة بالزهايمر.اضافة اعلان
ومن خلال التجارب التي اعتمدت على نموذج حيواني، ساعد نظام كيتو الغذائي أيضاً على تقليل مستويات الدهون غير الصحية في الدم.

فوائد نظام الكيتو

ونظام كيتو الغذائي هو حمية منخفضة الكربوهيدرات وعالية من حيث الدهون الصحية والبروتين الصحي، إلى جانب الخضروات، بحسب "هيلث لاين".
ووفقا للدراسة، يساعد نظام كيتو على خفض الوزن ونسبة الغلوكوز في الدم، ما يقدم فوائد وقائية ضد السكري والسرطان والصرع، وبحسب الدراسة الجديدة الزهايمر.
ووجد الباحثون، خلال الدراسة، فوائد محتملة من خلال تجاربهم، تقلل من نسبة بروتين تاو الذي ترتبط زيادته بتطوّر أحد أهم أشكال الخرف وهو الزهايمر، والذي يؤدي إلى ضعف الإدراك المعرفي والقدرة على الحركة بمرور الوقت، وفق  "مديكال نيوز توداي".

أهم نتائج الدراسة

ولكن المشكلة مع نظام كيتو، بحسب البحث، أنه من ناحية لا يناسب الجميع، ومن ناحية أخرى تستمر فوائده لحوالي 12 إلى 18 شهراً، ثم تبدأ نسبة الدهون في الارتفاع في الدم.
وأوضح الباحثون في هذه الدراسة بأن نظام كيتو المتقطع قد يكون الاستراتيجية الأنسب للتغلب على مشاكل نظام كيتو المستمر، والذي تتضاءل فوائده بعد فترة من الوقت.

اقرأ أيضا

انتبه.. هذه الأطعمة تسبب انتفاخ البطن والغازات الكريهة

يصيب الملايين.. تعرف على أهم العلامات الحمراء لـ "القاتل الصامت"

أدوية حرقة المعدة تزيد من خطر الإصابة بنوبات الصداع الشديد

النمر: سخونة باطن القدمين تنذر بـ7 أمراض.. تعرف عليها

من الزهور إلى الدمى.. أهم 10 أسباب لنوبات العطس

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook