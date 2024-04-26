دراسة توضح فوائد نظام الكيتو الغذائي في الوقاية من الزهايمر

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توصل باحثون في جامعة كاليفورنيا أن اتباع النظام الغذائي الكيتوني (كيتو) قد يقلل بشكل كبير من مستويات بروتين تاو في الدم، الذي يرتبط بزيادة احتمال الإصابة بالزهايمر.

ومن خلال التجارب التي اعتمدت على نموذج حيواني، ساعد نظام كيتو الغذائي أيضاً على تقليل مستويات الدهون غير الصحية في الدم.



فوائد نظام الكيتو



أهم نتائج الدراسة



ونظام كيتو الغذائي هو حمية منخفضة الكربوهيدرات وعالية من حيث الدهون الصحية والبروتين الصحي، إلى جانب الخضروات، بحسب "هيلث لاين".ووفقا للدراسة، يساعد نظام كيتو على خفض الوزن ونسبة الغلوكوز في الدم، ما يقدم فوائد وقائية ضد السكري والسرطان والصرع، وبحسب الدراسة الجديدة الزهايمر.ووجد الباحثون، خلال الدراسة، فوائد محتملة من خلال تجاربهم، تقلل من نسبة بروتين تاو الذي ترتبط زيادته بتطوّر أحد أهم أشكال الخرف وهو الزهايمر، والذي يؤدي إلى ضعف الإدراك المعرفي والقدرة على الحركة بمرور الوقت، وفق "مديكال نيوز توداي".ولكن المشكلة مع نظام كيتو، بحسب البحث، أنه من ناحية لا يناسب الجميع، ومن ناحية أخرى تستمر فوائده لحوالي 12 إلى 18 شهراً، ثم تبدأ نسبة الدهون في الارتفاع في الدم.وأوضح الباحثون في هذه الدراسة بأن نظام كيتو المتقطع قد يكون الاستراتيجية الأنسب للتغلب على مشاكل نظام كيتو المستمر، والذي تتضاءل فوائده بعد فترة من الوقت.