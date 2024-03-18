الخضيري: هذه العادة صحية قبل الإفطار لكنها ممنوعة على مرضى السكري

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قال الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، إن المشي قبل الإفطار ممتاز ومناسب لحرق السعرات وتخفيف الوزن وكسر مقاومة الأنسولين.



ممنوع على بعض مرضى السكرالمتقدم:



شرب الماء مهم جدًا على الإفطار



فوائد شرب الماء وقت الإفطار



وتابع في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" وبشرط ما يكون الإنسان مرهق بشدة أو عطشان بشدة او جائع بشدة، ولكنه ممنوع على بعض مرضى السكر المتقدم والذي يخشى هبوط السكر ،ولكل حالة ما يناسبها ، وبعض الحالات المرضية الأخرى يرجى استشارة طبيبك الذي يتابع حالتك".وفي وقت سابق، أكد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، أن شرب الماء مع الأكل خاصة وقت الإفطار لا يضر.وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه لا يوجد دراسة تثبت ضرر شرب الماء عند الإفطار على الكبد.وبين أن الماء مهم جدًا على الإفطار وأقل شيء كوبين أو ٣ أكواب، وأن الماء يدخل المعدة والأمعاء ولا يذهب للكبد أبدًا.وأشار إلى أن الكبد تمتص ما تريد من السوائل من أوعية وشرايين الدم، وأن الماء لا يسبب أي ضرر لا للكبد ولا للأمعاء، وعلى الإنسان أن يشرب ٣ لترات باليوم والليلة.وشدد على أن الدراسات الموثوقة علميًا أكدت أن شرب الماء أثناء الأكل "وقبله وبعده"، يساعد على الهضم، ويقلل من شراهة الأكل، ويمنع الإمساك، ويمنع تلبّك المعدة والأمعاء، ويقلل من تهيّج القولون العصبي، وله فوائد صحية كثيرة.