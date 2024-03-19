استشاري يكشف عن أهم أسباب ارتفاع الضغط في رمضان لمن كانت حالته مستقرة

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كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، عن أهم أسباب ارتفاع الضغط في رمضان لمن كانت حالته مستقرة.

وكتب "النمر":" من أهم أسباب ارتفاع الضغط في رمضان لمن كانت حالته مستقرة من قبل:

١.النوم أقل من ٧ ساعات

٢.زيادة تناول الملح (شوربة،سمبوسة...الخ).



رمضان فرصة صحية لا تعوض لهؤلاء:



نصيحة مهمة من النمر للمدخنين ومدمني القهوة



الفوائد الصحية لصيام شهر رمضان



وفي وقت سابق، قال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إن رمضان فرصة صحية لا تُعوّض.وعلى حسابه في منصة إكس، أكد أن الصيام في رمضان فرصة صحية للكثيرين خاصة، هؤلاء:1 - المدخن.2 - مريض الضغط.3 - من يعاني السمنة.4 - مريض الكوليسترول.5 - ربة المنزل، لتعوّد الأسرة على نظام غذائي صحي معين.وقبل دخول رمضان، وجه النمر نصيحة مهمة للمدخنين ومدمني القهوة.وأكد أنه ينصح المدخنين ومدمني القهوة أن يتدرجوا في تأخير + تقليل جرعات الكافيين والنيكوتين الصباحية قبل دخول شهر رمضان؛ لتفادي التعب ونوبة الصداع الشديد في أول أيامه.في سياق ذي صلة، كشفت العديد من الدراسات عن الفوائد الصحية للصيام، ومنها أنه يساعد على العيش لفترة أطول، والتحكم في الوزن، وتحسين المزاج والتركيز، وزيادة مستوى الطاقة، وتحسين نوعية النوم.