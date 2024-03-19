استشاري يكشف عن أهم أسباب ارتفاع الضغط في رمضان لمن كانت حالته مستقرة

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كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، عن أهم أسباب ارتفاع الضغط في
رمضان لمن كانت حالته مستقرة.
وكتب "النمر":" من أهم أسباب ارتفاع الضغط في رمضان لمن كانت حالته مستقرة من قبل:
١.النوم أقل من ٧ ساعات
٢.زيادة تناول الملح (شوربة،سمبوسة...الخ).
رمضان فرصة صحية لا تعوض لهؤلاء:وفي وقت سابق، قال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إن رمضان فرصة صحية لا تُعوّض.
وعلى حسابه في منصة إكس، أكد أن الصيام في رمضان فرصة صحية للكثيرين خاصة، هؤلاء:
1 - المدخن.
2 - مريض الضغط.
3 - من يعاني السمنة.
4 - مريض الكوليسترول.
5 - ربة المنزل، لتعوّد الأسرة على نظام غذائي صحي معين.
نصيحة مهمة من النمر للمدخنين ومدمني القهوةوقبل دخول رمضان، وجه النمر نصيحة مهمة للمدخنين ومدمني القهوة.
وأكد أنه ينصح المدخنين ومدمني القهوة أن يتدرجوا في تأخير + تقليل جرعات الكافيين والنيكوتين الصباحية قبل دخول شهر رمضان؛ لتفادي التعب ونوبة الصداع الشديد في أول أيامه.