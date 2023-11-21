"سعود الطبية": 4 أمراض تؤثر على نمو الطفل

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أكدت مدينة الملك سعود الطبية، أهمية الغذاء الصحي للطفل، لكونه يساعده على تطوير وتحسين صحته العامة والذي من شأنه ضمان القيام بالنشاط اليومي بكفاءة وفعالية. اضافة اعلان

وحددت أربعة أمراض تؤثر على نمو الطفل عبر حسابها في منصة "إكس"، على النحو التالي:

سوء التغذية.

فقر الدم.

الأمراض الجينية.

اضطرابات الهرمونات.





طرق العلاج



pic.twitter.com/DbIri1avsA 🥗 | الغذاء الصحي للطفل يساعده على تطوير وتحسين صحته العامة والذي من شأنه ضمان القيام بالنشاط اليومي بكفاءة وفعالية. #جرعة_صحة November 20, 2023

وأشارت مدينة الملك سعود الطبية إلى أن العلاج يختلف بحسب الحالة.ولفتت إلى أن سوء التغذية هو أشيع مسبب لمشاكل النمو في العالم، ويحدث بشكل رئيس بسبب نقص البروتين وبقية العناصر الغذائية بالجسم.