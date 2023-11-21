"سعود الطبية": 4 أمراض تؤثر على نمو الطفل

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أكدت مدينة الملك سعود الطبية، أهمية الغذاء الصحي للطفل، لكونه يساعده على تطوير وتحسين صحته العامة والذي من شأنه ضمان القيام بالنشاط اليومي بكفاءة وفعالية.
وحددت أربعة أمراض تؤثر على نمو الطفل عبر حسابها في منصة "إكس"، على النحو التالي:
سوء التغذية.
فقر الدم.
الأمراض الجينية.
اضطرابات الهرمونات.
طرق العلاجوأشارت مدينة الملك سعود الطبية إلى أن العلاج يختلف بحسب الحالة.
ولفتت إلى أن سوء التغذية هو أشيع مسبب لمشاكل النمو في العالم، ويحدث بشكل رئيس بسبب نقص البروتين وبقية العناصر الغذائية بالجسم.
🥗 | الغذاء الصحي للطفل يساعده على تطوير وتحسين صحته العامة والذي من شأنه ضمان القيام بالنشاط اليومي بكفاءة وفعالية.#جرعة_صحة pic.twitter.com/DbIri1avsA— مدينة الملك سعود الطبية (@ksmcmedia) November 20, 2023