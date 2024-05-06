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مفاهيم خاطئة يجب تصحيحها.. ماذا عن تعويض ساعات النوم في يوم العطلة الأسبوعية؟

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د. سعد الشريف أستاذ واستشاري طب النوم
أ أ
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كشف د. سعد الشريف أستاذ واستشاري طب النوم، عن بعض المفاهيم الخاطئة عن النوم والتي قد تؤثر سلبا على الصحة سواء على المستوى القريب أو البعيد.

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وقال الشريف: "من ضمن هذه المفاهيم الخاطئة، أن كبير السن لا يحتاج للنوم عدد ساعات محدد مثل سبع ساعات مثلا، وهذا مفهوم خاطئ، فكبير السن يحتاج عدد سنوات نوم مثل البالغ 7 أو 8 ساعات".

تعويض النوم في نهاية الأسبوع

وأضاف "من المفاهيم الخاطئة أيضا، تعويض ساعات النوم في عطلة نهاية الأسبوع، وهذا كلام غير صحيح".
وتابع الشريف: "من ضمن المفاهيم الخاطئة، أن الإنسان يمكن يتحمل ولا ينام عدد الساعات التي يحتاجها جسمه، وهذا يؤثر على صحة الإنسان في القريب وعلى  المدى البعيد".
وشدد د. سعد الشريف، على أهمية حصول الإنسان البالغ أو الأطفال على القدر الكافي من النوم خلال ساعات الليل، للحفاظ على الصحة والمناعة بصفة عامة.

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