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احذر.. هذا ما يفعله التوتر بصحة الأسنان!

الاسنان - تنظيف الاسنان
الأسنان تتأثر بالتوتر
أ أ
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لا تتأثر أسناننا وحسب بما نأكله وما نشربه، بل كذلك بحالتنا النفسية وما إذا كنا نعاني من التوتر. 
إذ قد يكون للتوتر تأثيرات سلبية على صحة الجهاز العصبي، تمتد إلى أعضاء أخرى من الجسم أيضًا، من بينها الأسنان.اضافة اعلان

تأثير التوتر على الأسنان

وقال الطبيب والاختصاصي الروسي في طب إعادة التأهيل، سيرجي أجابكين:"التوتر لا يترك تأثيرات سلبية على صحة الجهاز العصبي فحسب، بل له تأثيرات سلبية على صحة الأسنان أيضًا".
وأضاف: "بسبب التوتر يمكن للشخص أن يطحن أسنانه أثناء النوم، وهذا يسمى بصرير الأسنان، هذا الأمر قد لا يلاحظه من يعاني من هذه المشكلة، لكن في النهاية قد تتعرض الأسنان للتلف والتسوس".

صرير الأسنان

وصرير الأسنان هو عملية إطباق الفكين على بعضهما البعض بقوة ما يتسبب باحتكاك الأسنان ببعضها.
وغالبا ما تحدث هذه العملية أثناء النوم، وقد يعاني البعض من هذه المشكلة وهم مستيقظون أيضًا، على ما أفاد موقع "روسيا اليوم".
غير أنه من الصعب تحديد الأسباب الأساسية لصرير الأسنان، لكن الدراسات العلمية تشير إلى أن هذه المشكلة قد تكون ناجمة عن القلق والتوتر والمشكلات العاطفية النفسية، وقد تنجم عن مشكلات في إطباق الفكين، كما من الممكن أن يكون سببها تعاطي المخدرات أو الكحول أو التدخين.

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