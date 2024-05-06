الإثنين، 27 شوال 1445 ، 06 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. التسمم الغذائي.. تنبيه من الصحة العامة بضرورة اتباع 5 تدابير

التسمم الغذائي
التسمم الغذائي ينتقل عن طريق الطعام الملوث
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

التسمم الغذائي نوع من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء؛ أي يصاب به الأشخاص من طعام أو شراب تناولوه. وسبب ذلك وجود جراثيم أو ملوثات أخرى ضارة في الطعام أو الشراب.اضافة اعلان
ويمكن أن يسبب القيء والإسهال انخفاضًا سريعًا في مستويات سوائل الجسم لدى الرضّع والأطفال، أو ما يُعرف أيضًا باسم الجفاف. وقد يصاب الرضّع بحالة مرَضية خطيرة بسبب ذلك، وفقًا لعيادة "مايو كلينك".

أعراض التسمم الغذائي

وتشمل أعراض التسمم الغذائي في الغالب، اضطراب المعدة والإسهال والقيء. وتبدأ الأعراض عادةً خلال ساعات أو عدة أيام من تناول الطعام. يشعر أغلب المصابين بأعراض مَرضية خفيفة ويتحسنون دون علاج.

نصائح للوقاية من مخاطر التسمم الغذائي

وقدمت هيئة الصحة العامة، نصائح للوقاية من مخاطر التسمم الغذائي، تشمل:
1 - الحفاظ على النظافة.
2 - فصل الأغذية النيئة عن الأغذية المطهوة.
3 - طهو الأغذية جيدًا.
4 - الحفاظ على الأغذية في درجات حرارة مأمونة.
5 - استخدام المياه والمواد الخام المأمونة.


اقرأ أيضا

احذر.. هذا ما يفعله التوتر بصحة الأسنان!

في مقدمتها "أم الخبائث".. 13 عادة تؤدي إلى شيخوخة دماغك قبل الأوان وتصيبك بالخرف

لعشاق القهوة الصباحية.. تعرف على الفوائد والأضرار

الإقلاع عن التدخين لم يعد مستحيلاً.. تعرف على أفضل طريقة

5 نصائح للتغلب على التوتر الشديد في العمل

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

التسمم الغذائي 12:39 م الثلاثاء، 16 أبريل 2024

النمر يحذر المسافرين من هذا الأمر