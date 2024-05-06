عاجل.. التسمم الغذائي.. تنبيه من الصحة العامة بضرورة اتباع 5 تدابير

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التسمم الغذائي نوع من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء؛ أي يصاب به الأشخاص من طعام أو شراب تناولوه. وسبب ذلك وجود جراثيم أو ملوثات أخرى ضارة في الطعام أو الشراب.

ويمكن أن يسبب القيء والإسهال انخفاضًا سريعًا في مستويات سوائل الجسم لدى الرضّع والأطفال، أو ما يُعرف أيضًا باسم الجفاف. وقد يصاب الرضّع بحالة مرَضية خطيرة بسبب ذلك، وفقًا لعيادة "مايو كلينك".





أعراض التسمم الغذائي



نصائح للوقاية من مخاطر التسمم الغذائي



وتشمل أعراض التسمم الغذائي في الغالب، اضطراب المعدة والإسهال والقيء. وتبدأ الأعراض عادةً خلال ساعات أو عدة أيام من تناول الطعام. يشعر أغلب المصابين بأعراض مَرضية خفيفة ويتحسنون دون علاج.وقدمت هيئة الصحة العامة، نصائح للوقاية من مخاطر التسمم الغذائي، تشمل:1 - الحفاظ على النظافة.2 - فصل الأغذية النيئة عن الأغذية المطهوة.3 - طهو الأغذية جيدًا.4 - الحفاظ على الأغذية في درجات حرارة مأمونة.5 - استخدام المياه والمواد الخام المأمونة.