احتباس السوائل لدى الرجال.. الأسباب والعلاج

أ أ

احتباس السوائل عند الرجال من المشاكل النادرة التي يمكن أن تشير إلى وجود تراكم غير طبيعي للسوائل داخل أنسجة الجسم، مما يستوجب ضرورة الحصول على العلاج المناسب. اضافة اعلان

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أسباب احتباس السوائل لدى الرجال، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline"





أسباب احتباس السوائل عند الرجال



2 - مشاكل القلب



3 - أمراض الكلى



4 - اضطراب الهرمونات



5 - تضخم البروستاتا



علاج احتباس السوائل في القدمين



1 - أسباب مؤقتة لاحتباس الماء في القدمينإليك أهم الأسباب المؤقتة التي قد تؤدي إلى احتباس الماء في القدمين والتي لا تستدعي القلق الشديد:- الجلوس أو الوقوف بوضعية واحدة ولفترة طويلة.- الإفراط في تناول الأطعمة المليئة بالأملاح.- السمنة المفرطة.- الحمل، وذلك نتيجة ضغط الرحم على على الأوعية الدموية في الجزء السفلي من الجسم.- إصابة القدم.- متلازمة ما قبل الحيض.- الحساسية، أو الالتهابات.- الحروق أو لسعة الحشرات.- تناول بعض الأدوية مثل: بعض الأدوية الخافضة لضغط الدم، وحبوب منع الحمل، ومضادات الاكتئاب، والستيرويدات (Steroids).يمكن أن تؤدي مشاكل القلب، مثل القصور القلبي، إلى احتباس السوائل في الجسم ويعتبر هذا السبب هو الأكثر شيوعًا بين الرجال لكثرة السوائل بالجسم.وغالبًا ما يحدث ذلك نتيجة ضعف عضلة القلب وضعف قدرتها على ضخ الدم بشكل فعال، مما يؤدي إلى تجمع السوائل في أنسجة الجسم.قد تكون مشاكل وظائف الكلى، بما في ذلك الفشل الكلوي، سبب شائع أيضًا لاحتباس السوائل في الجسم عند الرجال.ففي حالة فشل الكلى في إزالة الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم بشكل صحيح، يمكن أن يحدث تجمع للسوائل في الأنسجة.أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن الاضطرابات الهرمونية مثل نقص هرمون الألدوستيرون أو زيادة هرمون الأندروجين، يمكن أن تؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم بشكل كبير، مما يتطلب العمل على ضبط مستويات الهرمونات بالجسم تحت إشراف الطبيب المختص.تضخم البروستاتا يعمل بشكل كبير على ظهور بعض المضاعفات الصحية على الجسم بما في ذلك احتباس السوائل بالجسم وقد يزداد الوضع سوءًا في حالة التقدم في العمر، لذلك يتطلب ذلك المتابعة مع الطبيب المختص.يعتمد العلاج على سبب الاحتباس، فيتم استخدام مضادات التخثر لعلاج الجلطات، والمضادات الحيوية لعلاج الالتهابات، وعلاجات السرطان في حال كان السبب هو ضغط الأورام.كما يتم استخدام مدرات البول، مثل: دواء الفيروسيمايد (Furosemide) في علاج احتباس السوائل المزمن الناتج من أمراض القلب أو الكبد.ويمكنك اتباع بعض النصائح الآتية التي قد تساعد في تخفيف احتباس الماء في القدمين:- ارفع القدم عن مستوى الجسد فذلك من شأنه تخفيف التورم.- مارس الرياضة الخفيفة مثل المشي للمساعدة في تدفق الدم.- يفضل لبس الحذاء المريح والابتعاد عن الأحذية الضيقة وذات الكعب العالي.- اعمل على غسل القدم وتنظيفها وتجفيفها لمنع التهابات الجلد البكتيرية.- تجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة.- تجنب لبس الجوارب الضيقة التي تعيق حركة وتدفق الدم داخل القدم.