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أطعمة ومشروبات يجب عدم تناولها لمريض الغدة الدرقية.. ماذا عن القهوة؟

علاج
علاج
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أي مرض يصاب به الجسم لابد من مراعاة النظام الغذائي للمصاب به وإعادة النظر فيما يتم تناوله أو الابتعاد عنه.
موقع ويب طب قدم عدة نصائح حول النظام الغذائي في حالة الإصابة باضطرابات الغدة الدرقية التي قد تشمل قصور الغدة أو فرط نشاطها.اضافة اعلان

أطعمة محظورة على مريض الغدة الدرقية:


في ما يأتي نتناول عدة أطعمة لا يجب أن يتناولها مريض الغدة الدرقية:
1-الصويا:
يمكن أن تتسبب منتجات الصويا في تضخم الغدة الدرقية، حيث لديها القدرة في منع امتصاص الجسم لهرمون الغدة الدرقية، وخاصةً في حالة الإصابة بنقص اليود.
2-  الأطعمة الغنية باليود:
يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول اليود إلى تفاقم فرط نشاط الغدة الدرقية عن طريق دفع الغدة الدرقية إلى إنتاج الكثير من هرموناتها.
لذا يجب على الشخص المصاب بفرط نشاط الغدة الدرقية تجنب تناول كميات مفرطة من الأطعمة الغنية باليود، مثل: الملح المدعم باليود، والأسماك والمحار، ومنتجات الألبان، وصفار البيض.
كما تحذر جمعية الغدة الدرقية الأمريكية من أن الإفراط في تناول اليود يمكن أن يزيد قصور الغدة الدرقية سوءًا.
3- الدهون والأطعمة المقلية:
يمكن أن تنتج أمراض الغدة الدرقية عن مرض هاشيموتو الذي يصيب المناعة الذاتية، وبالتالي لا ينصح بتناول الأطعمة التي تزيد من فرص الإصابة بالالتهابات في الجسم، لأن الالتهاب يعد عامل رئيس للإصابة بأمراض المناعة الذاتية.
وتتمثل هذه الأطعمة في الوجبات السريعة، واللحوم الغنية بالدهون، والأطعمة المقلية، واللحوم المصنعة.
4- المحليات الصناعية والمشروبات الغازية:
للمحليات الصناعية تأثير سلبي على وظائف الغدة الدرقية والمناعة.
ولذلك لا يجب تناول المشروبات الغازية الغنية بنسبة كبيرة من المحليات الصناعية، ولا ينصح بإضافة المحليات الصناعية إلى المشروبات المختلفة، والأفضل هو استبدالها بالعسل الأبيض.
5-  الأطعمة المعلبة
غالبًا يتم تغليف الأطعمة المعلبة بمادة تسمى ثنائي الفينول أ (BPA)، وهو هرمون الإستروجين الصناعي الذي يعطل وظائف الغدة الدرقية الطبيعية.
وبالتالي يجب الابتعاد عن تناول الأطعمة المعلبة، أو اختيار المعلبات التي لا تحتوي على هذه المادة.
6- القهوة:
يجب الحذر من تناول القهوة بإفراط؛ لأنها تحتوي على حمض يمكن أن يضعف امتصاص الجسم لأدوية الغدة الدرقية.
وفي حالة الرغبة في تناول القهوة يجب الانتظار لمدة ساعة بعد تناول الدواء، حتى وإن كانت منزوعة الكافيين.

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