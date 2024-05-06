استشاري يحذر من التوتر: يأكل الصحة كما تأكل النار الحطب

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حذر الدكتور خالد النمر من خطورة القلق والتوتر على الصحة، خاصة في حالة الاستسلام لأعراض التوتر الطويل والمستمر.



التوتر المستمر يأكل الصحة



القلق وخفقان القلب



أعراض خفقان القلب



حالات طلب رعاية طبية طارئة



أسباب خفقان القلب العامة



علاج خفقان القلب



أعراض اضطراب القلق العام



وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "نبضة المساء.. التوتر المستمر يأكلُ صحةَ الإنسان كما تأكلُ النارُ الحطبَ".هذا ويحذر الأطباء من خطورة القلق والحزن، في حدوث خفقان القلب، حيث يعد خفقان القلب أحد أشهر المشكلات المرتبطة بالصحة العامة، وبصحة القلب بشكل خاص.وخفقان القلب هو الشعور بوجود نبض سريع في القلب أو ما يُسمى بالرفرفة، يمكن أن يؤدي الإجهاد أو التمرينات أو الأدوية إلى حدوثه.وعلى الرغم من أن خفقان القلب يمكن أن يكون مصدر قلق، إلا أنه عادة ما يكون غير ضار.وفي حالات نادرة، يمكن أن يكون الخفقان من أعراض الإصابة بأمراض القلب الأكثر خطورة، مثل عدم انتظام ضربات القلبعادة ما يشمل خفقان القلب وجود العلامات والأعراض التالية: يتخطى الدقات بشكل كبير. يرفرف بسرعة. الضرب بسرعة كبيرة.الشعور كما لو أن القلب يرتج. التخبط وعدم الاتزان في ضربات القلب.إن مشكلة الخفقان التي هي نادرة وتستمر بضع ثوان فقط عادة لا تحتاج إلى تقييم طبي.في حالة وجود تاريخ من أمراض القلب، وكان لديك خفقان يحدث بشكل متكرر أو يزداد سوءًا، فتحدث إلى طبيبكقد يقترح الطبيب اختبارات مراقبة القلب لمعرفة ما إذا كان خفقان القلب ناتجاً عن مشكلة قلبية أكثر خطورة.- ألم في الصدر أو وخز.- إغماء.- ضيق شديد في التنفس.- دوخة شديدة.ردود عاطفية قوية، مثل التوتر والقلق أو نوبات الهلع. الحزن والاكتئاب.القيام بممارسة تمرين شاق.المنشطات، بما في ذلك الكافيين، والنيكوتين، والكوكايين، والأمفيتامينات وأدوية البرد والسعال.التغييرات الهرمونية المرتبطة بالحيض أو الحمل أو انقطاع الطمث.وجود القليل أو الكثير من هرمون الغدة الدرقية.في بعض الأحيان يمكن أن يكون خفقان القلب علامة على وجود مشكلة خطيرة، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية أو ضربات القلب غير الطبيعية (عدم انتظام ضربات القلب).قد يسبب عدم انتظام ضربات القلب زيادة معدل ضربات القلب بسرعة كبيرة، أو معدل ضربات القلب البطيء بشكل غير عادي (بطء القلب).ما لم يجد طبيبك أن لديك حالة قلبية هي السبب، فإن خفقان القلب نادراً ما يحتاج إلى علاج، بدلاً من ذلك، قد يوصي طبيبك بطرق لتجنب العوامل التي تسبب خفقان القلب.إذا كانت مشكلة خفقان القلب ناتجة عن حالة مرضية، مثل عدم انتظام ضربات القلب أو اضطرابات الغدة الدرقية، فسوف يركز العلاج على تصحيح الحالة نفسها.هذا ويحذر الأطباء وخبراء الصحة، من خطورة اضطراب القلق العام، والذي قد ينتاب البعض.وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول أعراض اضطراب القلق العام.وقالت سعود الطبية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس : "إن اضطراب القلق العاميمكن أن يسبب أعراض نفسية وجسدية ويختلف من شخص لآخر لكن يشمل على :- الشعور بالقلق أو التوتر- خفقان القلب- الدوخة- مواجهة صعوبة في التركيز أو النوم