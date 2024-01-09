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"سعود الطبية" تُحذر من خطورة القيام بـ 4 أخطاء أثناء المرض

خطر المرض
مدينة الملك سعود الطبية
أ أ
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أصدرت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، تحذيرًا مهمًا للجميع من خطورة القيام بعدة أخطاء أثناء المرض.اضافة اعلان

سعود الطبية تحذر من 4 أخطاء أثناء المرض

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه لابد من تجنب هذه الأمور حال المرض، وهي:
1 - ⁠عدم الالتزام بفترات وقت العلاج.
2 - ⁠عدم أخذ المضاد الحيوي حسب تعليمات الطبيب.
3 - تناول المضادات الحيوية عند الإصابة بالرشح والزكام.
4 - ⁠الاحتفاظ بباقي المضاد الحيوي واستعماله مرة أخرى دون استشارة طبيب.


20 ألف عملية جراحية خلال 2023م

وأشارت إلى أنها أجرت قرابة 20 ألف عملية جراحية خلال العام الميلادي المنصرم 2023، في مختلف التخصصات الطبية، للمستشفى العام والأطفال، والنساء والولادة، والأسنان.
وأوضحت المدينة بأن عام 2023 شهد ارتفاعًا في عمليات اليوم الواحد إلى أكثر من 5600 عملية، وهو أكثر من ضعف الحالات التي أجريت في عام 2021م التي بلغ فيها العدد حوالي 2500 عملية، وذلك بفضل تضافر الجهود، والدعم اللامحدود من وزارة الصحة.

إجراء أكثر من 17 ألف عملية جراحية

 يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية أجرت أكثر من 17 ألف عملية جراحية لعام 2022م، وافتتحت في منتصف 2020م، غرف العمليات الرقمية، وذلك من خلال ربطها بنظام العمل الرقمي، حيث تتكون من 9 غرف.

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