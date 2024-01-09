"سعود الطبية" تُحذر من خطورة القيام بـ 4 أخطاء أثناء المرض

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أصدرت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، تحذيرًا
مهمًا للجميع من خطورة القيام بعدة أخطاء أثناء المرض.
سعود الطبية تحذر من 4 أخطاء أثناء المرضوأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه لابد من تجنب
هذه الأمور حال المرض، وهي:
1 - عدم الالتزام بفترات وقت العلاج.
2 - عدم أخذ المضاد الحيوي حسب تعليمات الطبيب.
3 - تناول المضادات الحيوية عند الإصابة بالرشح والزكام.
4 - الاحتفاظ بباقي المضاد الحيوي واستعماله مرة أخرى دون استشارة طبيب.
20
ألف عملية جراحية خلال 2023موأشارت
إلى أنها أجرت قرابة 20 ألف عملية جراحية خلال العام الميلادي المنصرم 2023، في
مختلف التخصصات الطبية، للمستشفى العام والأطفال، والنساء والولادة، والأسنان.
وأوضحت المدينة بأن عام 2023 شهد ارتفاعًا في عمليات اليوم الواحد إلى أكثر من 5600 عملية، وهو أكثر من ضعف الحالات التي أجريت في عام 2021م التي بلغ فيها العدد حوالي 2500 عملية، وذلك بفضل تضافر الجهود، والدعم اللامحدود من وزارة الصحة.