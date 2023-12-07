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دراسة تحذر من مخاطر انقطاع التنفس أثناء النوم

قلة النوم
النوم
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حذرت دراسة حديثة من خطورة انقطاع التنفس أثناء النوم، خاصة في حالة النوم لساعات أقل من المعد الطبيعي.

انقطاع التنفس أثناء النوماضافة اعلان


وأوضحت الدراسة، أن الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، وينامون أقل من 7 ساعات، يزيد لديهم خطر الوفاة.

الدراسة نشرها موقع "شبكة جاما" الطبية، وأجريت في جامعة فوجيان بالصين، باستخدام بيانات 2574 شخصاً يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي النومي، وقسَّم الباحثون المشاركين إلى مجموعات حسب متوسط عدد ساعات النوم.

ووجدوا أن المجموعات التي تنام من 6 إلى أقل من 7 ساعات، ومن 5 إلى أقل من 6 ساعات، وأقل من 5 ساعات لديها مخاطر أعلى بكثير للوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، مقارنة بالمجموعة التي تنام 7 ساعات على الأقل.

خطر الوفاة وقلة ساعات النوم


وبلغ معدل الزيادة في خطر الوفاة لدى المجموعة، التي تنام من 5 إلى أقل من 6 ساعات 1.64 مرة.

ودعت نتائج الدراسة، إلى تطوير تدخلات تساعد مرضى انقطاع التنفس أثناء النوم على تقليل دورات النوم القصير التي يتعرضون لها، والحصول على عدد ساعات كافية.

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