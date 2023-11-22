8 وسائل للتغلب على مشكلة "الدوخة" أثناء المشي

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يعاني بعض الأشخاص أثناء ممارسته رياضة المشي من أعراض دوار "دوخة"، وقد يغلب على ظنه أنها قد تكون بسبب طول فترة المشي أو المجهود الزائد المبذول فيها. اضافة اعلان

إلا أن الأبحاث والدراسات تؤكد أن "الدوخة" أثناء المشي قد تكون بسبب سوء التغذية والحركات المفاجئة وعدم الراحة، فكيف يمكن التغلب عليها؟





كيفية حل الدوخة أثناء المشي



- اشرب كمية كافية من الماء أو السوائل الأخرى للبقاء رطبًا، أو استلقِ إذا شعرت بالدوار، فمن الأفضل شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا.- بالإضافة إلى أن تجنب الكحول، يمكن أن يقلل أيضًا من التوتر والضغط العصبي.- الحصول على قسط كافي من النوم، ويفضل أن يكون 7 ساعات أو أكثر.- تجنب الكافيين والتبغ، لأن استخدام هذه المواد قد يسبب الدوخة أو يزيد الحالة سوءاً.- ممارسة تمارين التنفس بانتظام.- المساعدة في الوقاية من الدوخة من خلال اتباع نظام غذائي صحي يتكون من الخضار والفواكه والبروتين الخالي من الدهون.- تتوفر أيضًا العديد من تقنيات العلاج للمساعدة في تخفيف الدوخة، مثل وضع الرأس أو العلاج بالتوازن.- العلاج النفسي: إذا كان الشخص يعاني من الدوخة المرتبطة باضطراب القلق، فقد يساعده العلاج النفسي في تخفيف هذه الأعراض.