حقيقة تحذير أصحاب فصيلة الدم (O) من شرب القهوة

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نشر برنامج "سيدتي" على فضائية "روتانا خليجية"، مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي يحذر أصحاب فصيلة الدم (O) من شرب القهوة.





تحذيرات من شرب القهوة



شرب القهوة في الصباح



ويتضمن المقطع نصائح تحذيرية من شرب القهوة، في الحالات التالية:-إذا كنت تعاني من نوبات القلق ونوبات ذعر، لأن الكافيين منشط للجهاز العصبي المركزي وسوف يفاقم هذه الحالات.-إذا كان لديك ارتفاع في أنزيمات الكبد، لأن الكافيين يمكن أن يتراكم في الكبد .-لديك حساسية وراثية مفرطة للكافيينوقالت المتحدثة في المقطع: "من واقع خبرتي أرى أن أصحاب فصيلة الدم (O) لديهم حساسية من القهوة أكبر بكثير من الآخرين إذا شربوا الكثير من القهوة، لذا إذا كانت فصيلة دمك (O) اقتصر على شرب القهوة مرة واحدة في اليوم.كما نصحت الجميع بعدم شرب القهوة بعد الساعة 1 مساءً، لأنه يؤثر على إفراز الميلاتونين - هرمون النوم - وجودة النوم.وعلّقت اختصاصية التغذية، وجدان قطب، قائلة: "أغلب الشعب لدينا فصيلة دمه (O)، محذرة من أن شرب القهوة في الصباح يؤثر على الغشاء الداخلي للمعدة.ونصحت بالموازنة في النمط الغذائي، وتناول أكل صحي، مفسرة شكاوى البعض من آلام في البطن بعد تناول الفاكهة، بأنه قد يكون الأمر له علاقة بحموضة المعدة، أو قد تكون شربت القهوة، أو أكلت الفاكهة على معدة فارغة، أو يكون الشخص مدخنًا.