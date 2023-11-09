منها التفكير الإيجابي.. 11 علاجًا يوميًا للتغلب على ضباب الدماغ

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يُعد ضباب الدماغ وضعف التركيز من المشكلات الشائعة بين مختلف الأعمار، خاصة المتعافين من كورونا، وإهمال هذه الحالة يسبب مضاعفات عديدة. اضافة اعلان





ما هو ضباب الدماغ؟



علاج ضباب الدماغ



هو أحد الاضطرابات الذهنية التي تؤثر على قدرة الشخص على التفكير والقيام بمختلف النشاطات اليومية، حيث يشعر المصاب بالتفكير الضبابي بأن ذهنه غير صافٍ وكأنه يغرق بالضباب.يرافق التفكير الضبابي بعض الحالات المرضية والتغيرات الفسيولوجية، وقد يرافق الأعراض الأخرى لهذه الأمراض أو يظهر كعرض لوحده.والتفكير الضبابي ليس عرضاً مستمراً بالضرورة، فقد يتذبذب من حيث المدة ومدى شدته، وقد يستمر لفترات زمنية طويلة أحياناً.لذا من المهم معرفة كيفية السيطرة على انخفاض التركيز الناتج عن ضباب الدماغ بشكل سريع.يعتمد علاج ضباب الدماغ على السبب ويمكن أن تساعد تعديلات نمط الحياة في استعادة التركيز والذاكرة وقوة وظائف المخ .ووفقًا لما جاء في موقع bangkokhospital نعرض لكم أهم العادات التي تساعد في علاج ضباب الدماغ وضعف التركيز.1 - التعامل مع حالات الضغط النفسي ومحاولة تهدئة النفس.2 - القيام بجلسات التفكير والتأمل.3 - اقضِ وقتًا أقل على الكمبيوتر والهاتف المحمول، وذكّر نفسك بأخذ قسط من الراحة.4 - التفكير الإيجابي، يقلل من التوتر.5 - تناول الطعام الذي يحتوي على مواد تقوى المخ مثل أوميجا 3 وفيتامين ب.6 - احصل على قسط كافٍ من النوم (7-8 ساعات يوميًا)، اذهب للنوم في الساعة 10 مساءً أو في موعد لا يتجاوز منتصف الليل.7 - تمرين منتظم.8 - تجنب الكحول والتدخين وشرب القهوة في فترة ما بعد الظهر.9 - تنشيط وتمرين الدماغ على حل مسائل ذهنية مثل الأحجيات والكلمات المتقاطعة.10 - اخبار الطبيب أو الصيدلاني في حال تسبب الدواء الذي تتناوله بأعراض ذهنية مثل ضعف التركيز والتشوش.11 - مراجعة الطبيب في حال استمرار أعراض التفكير الضبابي لفترات زمنية طويلة من أجل استبعاد أي حالات مرضية مسببة.