دراسة توضح العلاقة بين السمنة والإصابة بالخرف

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يؤكد خبراء الصحة، أهمية الحفاظ على وزن صحي لتقليل خطر الإصابة بمرض الخرف أو الزهايمر.

هذا وتنصح العديد من الجمعيات الخيرية المعنية بالخرف بالحفاظ على وزن صحي لتقليل خطر الإصابة به. وتشير بعض الدراسات إلى أن السمنة قد تحمي بالفعل من الخرف.



العلاقة بين السمنة والخرف



أهمية الحفاظ على وزن صحي



ووفقا لدراسة حديثة فقد تبدو الأدلة التي تربط السمنة بالخرف مقنعة، فالبدانة تضرر بالأوعية الصغيرة التي تزود الدماغ بالدم، وهي سبب رئيسي لارتفاع ضغط الدم، والسكري، والالتهابات المزمنة، وكلها ارتبطت بشكل متكرر بخطر الإصابة بالخرف.ومع ذلك، يتساءل الباحث سكوت كييزا من لندن كوليدج هل تسبب السمنة الخرف حقاً، فلماذا انخفضت معدلات الخرف في الغرب في العقود الأخيرة في نفس الوقت الذي تزايدت فيه أعداد الذين يعانون من السمنة المفرطة؟وتوضح ورقة كييزا البحثية صعوبة دراسة مثل هذا الارتباط لمعرفة إذا كانت السمنة سبباً للخرف، بحسب "ستادي فايندز".وخلال الدراسة تم مراقبة 3 مجموعات منذ الطفولة لمدة 50 عاماً. ووجدت أن انخفاض معدل الذكاء في الطفولة ربما يفسر سبب وجود مهارات إدراكية لدى البعض في منتصف العمر، من الذين يعانون من السمنة أسوأ قليلاً من ذوي الوزن الطبيعي.ويرى كييزا أننا لا نملك حتى الآن ما يكفي من البيانات للقول إن السمنة من عوامل الخرف، لن هذا لا يعني أنه ليس كذلك. فالعلم عملية تدريجية.ونصحت الدراسة باتباع اقتراح الجمعيات الخيرية المعنية بالخرف ومحاولة الحفاظ على وزن صحي، فعلى الأقل ، سيقلل ذلك خطر الإصابة بمجموعة واسعة من المشاكل الصحية الرئيسية الأخرى، وقد يقلل أيضاً خطر الإصابة بالخرف.