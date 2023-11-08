من التمارين الرياضية إلى التأمل.. 8 طرق لتعزيز جهاز المناعة في الشتاء

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مع اقتراب فصل الشتاء، تنتشر الأمراض الفيروسية، مثل نزلات البرد والأنفلونزا وكوفيد – 19، لكن التعديلات البسيطة في نمط الحياة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على جهاز المناعة. اضافة اعلان

وقال عالم المناعة الدكتور روس والتون لصحيفة "ذا صن": “لقد تم تسليط الضوء على صحة الجهاز التنفسي في السنوات الأخيرة وبدأ الكثير من الناس في إيلاء المزيد من الاهتمام لأجسادهم وكيفية تعاملهم مع اعتلال الصحة".

وأضاف: "ليس هناك حل سحري من شأنه أن يحميك ولكن يمكن إحداث فرق حقيقي في المناعة عن طريق إجراء بعض التغييرات الصغيرة".,

وفي حين يتمتع بعض الأشخاص منذ الولادة باستجابة مناعية أفضل، فإن هناك العديد من الأشياء التي يمكن القيام بها لتعزيزها.

وتابع الدكتور والتون: “نحن نعلم أن بعض الأشخاص يتمتعون بمناعة أقوى منذ الولادة. ولكن سواء كانت حالتك جيدة أو سيئة، فإن استجابتنا المناعية في حالة تغير مستمر. يجب أن نفكر في المناعة باعتبارها كوكتيلًا كبيرًا".

وكشف الدكتور والتون، عن أهم نصائحه لتعزيز المناعة، على النحو التالي:





رفع الأثقال



اليقظة الذهنية



الأطعمة المخمرة



وجبة الإفطار



النوم



شرب الماء



التجول في الخارج



اللقاحات



حمل الأثقال مفيد للصحة المناعية، وهو لا ينظم الالتهاب المزمن فحسب، بل يمكنه أيضًا رفع إنتاج الخلايا المناعية والأجسام المضادة.وثبت أن الأنسجة العضلية توفر مأوى للخلايا التائية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى، وعندما يعاني الجهاز المناعي من الضعف، يمكن للعضلات إطلاق المزيد للحفاظ على عمله.لكنك تحتاج أيضًا إلى بذل الجهد، لذا فإن الجري أو صعود السلالم أو التدريب المتقطع الذي يجعلك تشعر بضيق التنفس هو الأفضل.الإجهاد هو مثبط لاستجابتنا المناعية، فيما تساعد اليقظة الذهنية على التغلب على الضغوطات المستمرة التي يواجهها الكثيرون يوميًا، ويشمل ذلك التأمل أو المشي في الحديقة.ترتبط صحة الأمعاء ارتباطًا وثيقًا بصحة الجهاز التنفسي. ووجدت إحدى التجارب أن أولئك الذين لديهم كمية أكبر من بكتيريا الأمعاء "الصحية" أبلغوا عن انخفاض بنسبة 27% في الأعراض عند إصابتهم بمرض في الجهاز التنفسي.لذا، تأكد من أن نظامك الغذائي غني بالألياف وتناول الأطعمة المخمرة التي تحتوي على مستويات عالية من البكتيريا الصحية مثل الكفير أو المشروبات المخمرة مثل الكمبوتشا.الإفطار يحفز عملية التمثيل الغذائي وهو أمر أساسي لمناعة جيدة.وينصح بتجنب الوجبات السكرية. ويعد البيض غنيًا بالفيتامينات إيه وبي -12 والسيلينيوم والتي قد تحافظ أيضًا على صحة الجهاز المناعي.النوم أمر بالغ الأهمية، ليس فقط لاستعادة الأنسجة ومنح الجسم بعض الوقت للراحة،ـ ولكن أيضًا لإزالة التعب العقلي.أنت بحاجة إلى دورة نوم منتظمة تبدأ وتنتهي في نفس الوقت تقريبًا، ولكنك تحتاج أيضًا إلى قضاء بعض الوقت الهادئ طوال اليوم.احتفظ بزجاجة على مكتبك واستمر في شرب الماء طوال اليوم. يجب أن تحصل على ما يقرب من لتر ونصف إلى لترين خلال يوم عملك.إذا كنت تمارس الرياضة، فقد تحتاج إلى ضعف الكمية. إذا كان لون البول أصفر للغاية، فقد تكون ذلك علامة على الإصابة بالجفاف.يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى تثبيط قدرتنا على محاربة العدوى، لذا يوصي بأخذ مكمل لتعويض ذلك، فضلاً عن الخروج في الصباح، حيث يساعد التعرض لأشعة الشمس الجسم على إنتاج فيتامين د الأساسي.وتعمل أشعة الشمس أيضًا على إيقاظ الجسم وتحسين الحالة المزاجية والرفاهية العامة.اللقاحات تمنع انتشار العدوى، لذا ينصح بالحصول على لقاحي الأنفلونزا وكوفيد.عادة، تكون قدرتنا على تكوين استجابة مناعية قوية وطويلة الأمد أفضل في الصباح.إذا حصلت على لقاح في وقت مبكر من اليوم، فعادةً ما تحصل على استجابة أقوى من الأجسام المضادة له مما لو تلقيت نفس اللقاح بعد الظهر.