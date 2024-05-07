5 طرق تُقلّل من خطر إصابة النساء بالسكتة الدماغية

أ أ

كشف طبيب متخصص في إعادة تأهيل السكتة الدماغية، عن خمس طرق يمكن للنساء من خلالها تقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية، وهي أحد أبرز أسباب الوفاة بين النساء.

وتحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ، أو عندما ينفجر أحد الأوعية الدموية ويتسرب الدم إلى الدماغ.

ويوصي الدكتور باراج شاه، من مركز بروكس لإعادة التأهيل في جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، النساء بـ:

- اتباع النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط.

- تجنب تلوث الهواء.

- ممارسة الرياضة.

- معرفة علامات السكتة الدماغية الأقل شيوعًا.

- فهم العوامل البيولوجية "المخفية" التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.





حمية البحر الأبيض المتوسط



تجنب الهواء الملوث



ممارسة رياضة التاي تشي واليوجا



علامات السكتة الدماغية الأقل شيوعًا



فهم ما الذي يمكن أن يجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية



النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط هو نظام غذائي نباتي يركز على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والدهون الصحية، مع الحد من اللحوم الحمراء والسكر.ووجدت دراسة أجريت في بريطانيا عام 2018، أن النساء اللواتي التزمن بالنظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط قللن من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 22% مقارنة بالنساء اللواتي نادرًا ما اتبعن النظام الغذائي.وقال الباحثون إن الرجال الذين تناولوا طعام البحر الأبيض المتوسط شهدوا انخفاضًا في المخاطر بنسبة 6% فقط.ويوصي شاه أيضًا بتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم للتحكم في ضغط الدم. وتعتبر الفواكه المجففة والفاصوليا والبطاطس والسبانخ والقرنبيط والأفوكادو والموز من بين الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.وقال لصحيفة "نيويورك بوست": "إن تناول كمية كافية من البوتاسيوم يرتبط بتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وبالتالي فإن تضمين الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم في وجباتك يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على صحة القلب وأداء العضلات وجهود الوقاية من الأمراض بشكل عام".يرتبط التعرض لأنواع مختلفة من تلوث الهواء- حتى بعد خمسة أيام فقط - بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.ينصح شاه بفحص جودة الهواء في المنطقة السكنية التي يعيش فيها الشخص. في الأيام التي ترتفع فيها معدلات التلوث، ينصح بالتقليل من وقت التواجد بالخارج، واستخدم جهاز تنقية الهواء في المنزل، وبتشغيل الفلاتر في المطابخ والحمامات.وقال: "إن ارتداء الكمامة في الهواء الطلق يمكن أن يساعد في تصفية الجزيئات الموجودة في الهواء إلى حد ما. كل هذا يعتمد على نوع الكمامة التي يتم ارتداؤها، وملاءمتها وحجم ونوع الملوثات الموجودة في الهواء".وأفاد شاه أن "المشاركة في الأنشطة البدنية مثل اليوجا والتاي تشي وتدريبات القوة، مع إعطاء أهمية أيضًا لتقنيات اليقظة الذهنية مثل التأمل وتمارين التنفس العميق، يمكن أن توفر مزايا إضافية في تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية".ويقترح القيام بذلك لمدة 30 إلى 60 دقيقة يوميًا، ثلاث إلى خمس مرات في الأسبوع.قال شاه إن الارتباك المفاجئ، وصعوبة الفهم، وصعوبة الكلام، والرؤية المزدوجة، والخدر أو الضعف، خاصة في جانب واحد من الجسم، وهي من علامات السكتات الدماغية غالبًا ما يتم تجاهلها.ينصح شاه بالذهاب إلى الطوارئ على أن "تظل هادئًا وتطمئن أحبائك"، موضحًا أن موعد ظهور الأعراض هو أمر مهم بالنسبة لخطة العلاج في المستشفى”. "فحص تنفسهم ونبضهم والامتناع عن تقديم أي طعام أو شراب لمنع الاختناق".يشير شاه إلى أن استخدام وسائل منع الحمل عن طريق الفم، والحمل، والولادة، والخضوع للعلاج الهرموني أو التغيرات الهرمونية مثل انقطاع الطمث يمكن أن يزيد من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية.وشجع شاه قائلاً: "إن جدولة الفحوصات الصحية المنتظمة والبقاء على اطلاع بأعراض السكتة الدماغية وطرق الوقاية تظل ضرورية للحفاظ على صحة جيدة".