هل تطعيمات الحج آمنة لمرضى القلب؟

أكد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن تطعيمات الحج آمنة تماما لمرضى القلب.
تطعيمات الحج ومرضى القلبوقال النمر، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: "إن تطعيمات الحج آمنة لمرضى القلب، وننصح بها لمن نوى الحج هذه السنة من مرضى القلب".
في سياق متصل، اشترطت وزارة الحج والعمرة، على الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1445 من داخل المملكة الحصول على 3 جرعات تحصينية.
وردًا على استفسار حول ما إذا كانت الجرعة الرابعة للكوفيد إلزامية أم اختيارية لإتمام الحج.؟، حددت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس"، التحصينات اللازمة للراغبين في أداء الحج من داخل المملكة هذا العام، و يجب توثيقها في تطبيق صحتي - وهي:
* جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 المطور.
* جرعة واحدة من لقاح الأنفلونزا أعطيت خلال عام ١٤٤٥.
* جرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية أعطيت خلال الخمس سنوات الماضية.
فيما دعت الحجاج القادمين من خارج المملكة إلى الاطلاع على الاشتراطات الصحية على موقع وزارة الصحة السعودية (من هنا).
إصدار التصاريح لحجاج الداخل لـ حج 1445
وكانت وزارة الحج والعمرة قد بدأت قبل أسابيع، إصدار تصاريح حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين لموسم هذا العام 1445هـ.
وتصدر التصاريح عبر منصة "أبشر" وموقع الوزارة الإلكتروني.
وتستقبل طلبات الوزارة الراغبين في الحج من حجاج الداخل عبر المنصات الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات حجاج الداخل أو عن طريق منصة "نُسك".
وحددت وزارة الحج والعمرة، موعد التقديم لحج عام 1445هـ، لمن لم يسبق له الحج، والذي يستمر إلى نهاية فترة التقديم بتاريخ 7-12-1445هـ حسب المقاعد المتاحة.
خطوات إصدار تصريح الحج وفيما يلي خطوات إصدار تصريح الحج عبر منصة "أبشر":
- ادخل على منصة أبشر.
- اختر خدمة تصاريح الحج.
- أدخل رقم السجل المدني للحجاج، وتاريخ الميلاد.
- اضغط على (إصدار تصريح الحج).
في حال أن المواطن هو نفسه الحاج، يمكنه مباشرة إصدار وطباعة تصريح الحج.
تصريح الحج عبر موقع وزارة الحج والعمرةوفيما يلي خطوات إصدار تصريح الحج عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة:
- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة، واختيار علامة تبويب "المسار الإلكتروني للحجاج بالمملكة".
- اختيار خدمة الحجز.
- أدخل البيانات الشخصية، ومنها رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، الرمز المرئي.
-اضغط على أيقونة التالي، سيتم إرسال رمز تحقيق على رقم الجوال الذي تم تسجيله، قم بإدخاله.
-اضغط على التالي، ستظهر صفحة تبويب جديدة بها باقات متنوعة للحج، اختر المناسب منها، ثم حدد المدينة التي ستأتي منها.
-اضغط على التالي، سيطلب منك تحديد طريقة الدفع المناسبة من خلال حساب بنكي وإدخال البيانات، أو حسب ما يناسبك.
- اقرأ الشروط والأحكام الخاصة بسياسة إلغاء التسجيل، والاستقطاع بعد الإلغاء، ثم اضغط على احجز.
- اطبع طباعة تصريح الحج 1445.
4 باقات لحجاج الداخلحددت وزارة الحج والعمرة، 4 باقات لحجاج الداخل على النحو التالي:
الباقة الأولى بسعر 10,366.10 ريال (مخيمات تم تطويرها لتقدم خدمة راقية وذات مستوى مريح للحاج).
الباقة الثانية بسعر 8092.55 ريال (مخيمات الضيافة في مشعر منى).
الباقة الثالثة بسعر 13,265.25 ريال (الأبراج الستة في منى ومتميزة بموقعها قرب جسر الجمرات).
الباقة الرابعة بسعر 4099.75 ريال (تقدم خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي).
وجميع الأسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة، ولا تشمل تكاليف المواصلات من وإلى مكة المكرمة (برًا أو جوًا).