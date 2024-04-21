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كشف الطبيب والاستشاري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، ان هناك أخطاء شائعة بخصوص كبسولة التخسيس.





توضيح مهم من الخضيري بخصوص كبسولة التخسيس



البعض ينخدع بدعاية كاذبة : هذه الكبسولة تنزل الوزن. والشاي الاخضر وهذا الشراب ينزل الوزن …. الخ. وهذا غير صحيح وغير دقيق ابداً، فلا تشتري كبسوله.( الشاي الاخضر وبعض الاعشاب محفزات وداعمة لنزول الوزن لكن الكبسولات لا تنزل الوزن ، نزول الوزن يحتاج حمية ضد المعجنات والمخبوزات… — أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) April 20, 2024

وأوضح بعبر حسابه في منصة إكس، أن البعض ينخدع بدعاية كاذبة تزعم أن هذه الكبسولة تنزل الوزن، وأن الشاي الأخضر أو هذا الشراب ينزل الوزن.وأكد أن هذا كله غير صحيح وغير دقيق أبدًا، ناصحًا بعدم شراء كبسولة أو الشاي الأخضر من أجل التخسيس.وأشار إلى أن هناك بعض الأعشاب محفزات وداعمة لنزول الوزن وبشكل صحي ومدروس.وأضاف أن الكبسولات لا تنزل الوزن، وأن نزول الوزن يحتاج حمية ضد المعجنات والمخبوزات والحلويات والسكريات والحمية تحتاج نظام غذائى ورياضة ومشي وتقليل السعرات الحرارية، مع بعض الاعشاب الطبيعية الموثوقة.