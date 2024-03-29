"الخضيري" يُحذر من التعود على هذا الأمر المدمر للكبد والكلى

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حذر الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، فهد الخضيري، من التعود على تناول المسكنات.





احذر التعود على تناول المسكنات



تعرف على أنواع المسكنات



وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن المسكنات ليست مكسرات ولا تسالي يتم تناولها كلما شعر أحد بألم خفيف.وأكد أن الاستمرار على المسكنات والإكثار منها يسبب فشلاً بالكلى أو تدميرًا للكبد حسب نوعها ومدة الاستخدام والمبالغة بالجرعة أو الاستمرار عليها مدة طويلة.ونصح أنه عند الاضطرار للمسكنات فهي أنواع بعضها أقل ضرر مثل الباراسيتامول ومشتقاته وأصنافه، وأخطرها ما يسبب فشلاً كلويًا أو فشلاً بالكبد إذا أساء الاستخدام، ومنها المسكنات اللاستيرودية، مثل "الديكلوفيناك والفولتارين والبروفين".وأشار إلى أن المسكنات لها أسماء كثيرة وأنواع، وهي سلاح ذو حدين، فهي علاج ودواء إذا التزم المريض بالجرعة المحددة ومدة الاستخدام والزمن بين الجرعتين، لكن بحذر ولا تكون على جوع ولا عطش، وحسب تعليمات الصيدلي أوما يُكتب عليها.