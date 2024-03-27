الخضيري يُحذر: 6 عادات يومية بسيطة قد تقودك للفشل الكلوي.. تجنبها فورًا

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كشف الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، فهد الخضيري، عن عادات يومية بسيطة قد تؤدي للإصابة بالفشل الكلوي.





هذه العادات اليومية البسيطة قد تقودك للفشل الكلوي



اعتماد علاج يؤخذ مرة واحدة بالأسبوع لمرضى السكر



وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه من أسباب الفشل الكلوي، ما يلي:1 - إهمال مرض السكري.2 - إساءة استخدام الأدوية والمسكنات.3 - إهمال بعض الالتهابات أو حصوات الكلى.4 - استخدام أعشاب مجهولة المصدر والمفعول والدراسات.5 - عدم شرب ماء كافي والجفاف والعطش الشديد لفترات طويلة.6 - ترك العلاج والأدوية الخاصة بالسكري، إما بتناول جرعات عالية أو الاستمرار عليها لفترة طويلة بلا إشراف طبي.وأشار إلى أنه تم اعتماد علاج يؤخذ مرة واحدة بالأسبوع لمرضى السكر "المعتمد على الأنسولين"، وهو دواء "نوفو نورديسك" المبتكر لعلاج السكري كجرعة واحدة بالأسبوع.

مشيرًا إلى أنه توصية إيجابية من وكالة الأدوية الأوروبية لعلاج مرض السكري لدى البالغين، وأنه سيكون متاحًا للبيع بالأسواق خلال عدة أشهر.