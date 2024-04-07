"الخضيري" يُحذر من مخاطر التعود على تناول هذا الدواء

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حذر الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، فهد الخضيري، من مخاطر التعود على تناول إنزيمات الهضم الدوائية العلاجية.





"الخضيري" يُحذر من التعود على هذا الدواء



سبب إصابة البعض بمشاكل ضعف الهضم



الصوم هو العلاج الناجع للتلبك المعوي



وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه يُحذر من التعوّد على تناول إنزيمات الهضم الدوائية العلاجية، أو التي على شكل مكمل غذائي إضافي؛ فإنها تسبب كسلاً وخمولاً في إنتاجها الطبيعي بالجسم.وبين أن الإنسان قد يُصاب بمشاكل ضعف الهضم وعسر الهضم بسبب تناول هذه المكملات، موجهًا بعدم تناولها إلا للضرورة والتوقف عنها بعد زوال الأعراض، وعند التلبك المعوي لابد من قطع الأكل نهائيًا والاكتفاء بالماء والليمون فقط أو عصير ليمون مخفف.وأضاف أنه عند الإصابة التلبك المعوي لابد من الصوم عن الأكل لمدة عشر أو عشرين ساعة، وستتأهل المعدة والأمعاء من جديد لاستقبال الطعام القادم، وذلك لوجود عصارة وإنزيمات الهضم والأيض والاستقلاب بالجسم، وهرمونات وتفاعلات كيموحيوية.