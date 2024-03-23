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بشرى لهؤلاء المرضى.. اعتماد علاج يُؤخذ مرة واحدة بالأسبوع

السكري والقلب 1
مرضى السكر
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زف الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، فهد الخضيري، بشرى سارة لمرضى السكر.

اعتماد علاج لمرضى السكر يُؤخذ مرة بالأسبوعاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه تم اعتماد علاج يؤخذ مرة واحدة بالأسبوع لمرضى السكر "المعتمد على الأنسولين".
وأكد أن العلاج المعتمد هو دواء "نوفو نورديسك" المبتكر لعلاج السكري كجرعة واحدة بالأسبوع.
وبين أن العلاج تم اعتماده كتوصية إيجابية من وكالة الأدوية الأوروبية "EMA" لعلاج مرض السكري لدى البالغين، وسيكون متاحًا للبيع بالأسواق خلال عدة أشهر.


خفض السكر التراكمي واللحظي بالرياضة

وفي هذا السياق، أشار إلى أن بعض المقاطع فيها أشخاص لديهم سكر النوع 2 نجحوا بخفض السكر التراكمي واللحظي بالحمية والرياضة لكن لا يُقال شفاء تام من السكر 2، وهنا يقل السكر وينقص إذا قللت السكريات والسعرات الحرارية العالية.
ولفت إلى أنه في هذه الحالة يصبح الأنسولين الذي تفرزه البنكرياس كافي لكتلة الجسم، ولكن لا يُعتبر شفاء تامًا لكنه نجح في تقليل السكر اللحظي والتراكمي بالحمية الغذائية والرياضة والريجيم فقط. ويستمر على ذلك كأسلوب حياة مستمر، ولو عاد لأسلوب غذائي سيء مليء بالسكريات فسيرجع إليه السكر النوع 2.

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