تحذير مهم: تناول الأرز يصيب بسرطان الأمعاء في هذه الحالة

أ أ

حذر خبراء التغذية من عدم غسل الأرز قبل طهوه، منعًا للإصابة بأمراض خطيرة أبرزها السرطان.





تناول الأرز يصيب بسرطان الأمعاء في هذه الحالة



ضرورة غسل الأرز قبل طهوه



الأرز البني أكثر عرضة للتلوث بـ "الزرنيخ"



ووفق صحيفة "أوغسبرغر ألألمانية"، فإن غسل الأرز قبل طهوه خطوة لها أهمية على المستوى الصحي، وفق موقع.ويرصد قاموس الغذاء الألماني ما يناهز 8000 نوع من الأرز، أبرزها:1 - الأرز طويل الحبة مثل "البسمتي" و"الياسمين".2 - الأرز قصير الحبة مثل أرز "الريزوتو" وأرز "السوشي".ونصح خبراء التغذية بضرورة بغسل الأرز قبل طهوه مع الكثير من الماء، وأن السبب يكمن في تلوث حبوب الأرز بمادة "الزرنيخ" السام، الذي يمتص النبات المادة التي يمكن أن تسبب السرطان لدى البشر، وتجهد نظام القلب والأوعية الدموية وحتى تلف الأوعية الدموية والأعصاب، من خلال جذورها.وحسب متخصصين، فقد لوحظت زيادة في مستويات الزرنيخ بشكل متكرر في اختبارات الأرز، وكذلك مادة الكادميوم ومكونات الزيوت المعدنية والمبيدات الحشرية.ومن المرجح أن يكون الأرز البني أكثر عرضة للتلوث بـ "الزرنيخ" من الأرز الأبيض. غير أن الأرز البني يحتوي على المزيد من الفيتامينات والمعادن والألياف الموجودة في ما يسمى بالقشرة الفضية، والتي يتم إزالتها من الأرز الأبيض.