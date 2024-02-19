أ أ

تعتاد معظم النساء على استعمال مكعبات مرقة الدجاج في الطهي، نظرًا للمذاق اللذيذ الذي تكسبه للطعام..

ولكن هناك معلومات تم تداولها مؤخرًا حول أنها قد تسبب الإصابة بالسرطان، فما صحة ذلك؟





هل مرقة الدجاج تسبب السرطان؟



نصائح عند استخدام مرقة الدجاج



وكانت هيئة الغذاء والدواء، قد أكدت في منشور سابق أنه "لا توجد أدلة علمية تثبت أن مرقة الدجاج من الممكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان"وأضافت الهيئة عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، أن ملح جلوتامات الصوديوم هو المكوِّن الرئيس لمكعبات مرقة الدجاج، مشيرةً إلى أنه من الإضافات الغذائية المسموح بها، وفقًا للوائح الفنية السعودية.ومع ذلك، يُنصح باستهلاك مرقة الدجاج بكميات معتدلة، لأن المستويات العالية من ملح جلوتومات الصوديوم قد تتسبب في ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل في الجسم.