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"محارب للسرطان وطارد للسموم وغني بالفيتامينات".. مشروب شهير يزين المائدة في شهر رمضان

الخروب
الخروب
أ أ
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يحرص الكثيرون على تناول شراب"الخروب" في شهر رمضان، لما يحتويه على العديد من الفيتامينات، إضافة إلى فوائد صحية أخرى.
وينصح خبراء التغذية بالحرص على وجود عصير الخروب على مائدة الإفطار فى شهر رمضان.اضافة اعلان

مشروب الخروب في رمضان:


ويعتبر الخروب واحدًا من المشروبات الباردة التي يفضل الكثير تناولها خلال شهر رمضان الكريم بعد الإفطار، للتمتع بمذاقها الرائع.

فوائد الخروب الصحية:


يحتوي مشروب الخروب على فوائد صحية مذهلة التي يحققها للجسم، ومن أبرزها:
1-تحسين عمل الأمعاء.
2- تقليل امتصاص الكوليسترول.
3- تقليل امتصاص السكر في الدم.
4-  احتوائه على كمية كبيرة من الأملاح المعدنية.
5- يعتبر مصدرا ممتازا للفيتامينات فهو يحتوي على فيتامين أ، وفيتامين ب2، فيتامين ب3.
6- يساعد الخروب فى طرد السموم من الجسم وتنشيط الدورة الدموية.
 7- مد الجسم بالطاقة والحيوية خاصة أثناء الصيام.
 8- يوفر حماية كبيرة ضد الإصابة ببعض السرطانات، مثل سرطان الرئة والثدي.

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