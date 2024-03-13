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الخضيري يكشف حقائق صادمة عن أعراض الإصابة بالسرطان

سرطان الثدي
السرطان
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كشف الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، فهد الخضيري، عن حقائق صادمة عن أعراض الإصابة بالسرطان.

حقائق صادمة عن أعراض الإصابة بالسرطاناضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن ما يتم تداوله عن أعراض السرطان بوسائل التواصل الاجتماعي من،"صداع وتعرق وهبات حرارية وتوتر وقلق وآلام بالبطن وتسارع نبضات القلب ودوخة ونغزات قوية بالظهر"، كل هذا كلام غير صحيح بالمرة.
وأضاف أن هذا الكلام المتداول غير صحيح وللأسف غير علمي، لأن هذه الأعراض مشتركة مع كل الأمراض العادية.
وبين أن هذه الأعراض قد تحدث فقط بسبب تهيّج القولون العصبي، أو بسبب عدم النوم الكافي فقط، أوبسبب حساسية الطعام.
وأكد أن مصدر هذه المعلومات، دائمًا ما يكون جاهلًا أو غير متخصص.


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