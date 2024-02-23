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ابتكار طبي مبهر.. دواء مشتق من زيت الزيتون لعلاج سرطان دماغ قاتل

زيت الزيتون
زيت الزيتون
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يعتبر الورم الأرومي الدبقي الشكل الأكثر شيوعًا لأورام المخ، وبحسب العديد من الأطباء، فإن ذلك السرطان يعد عدوانيًا للغاية، حيث يموت معظم المصابين به خلال عام واحد من التشخيص.اضافة اعلان

دواء مشتق من زيت الزيتون لعلاج سرطان دماغ قاتل

ووفقًا لصحيفة "تلغراف "البريطانية، فقد أظهر دواء مشتق من حمض الأوليك، وهي مادة كيميائية تتواجد بشكل طبيعي في زيت الزيتون، نتائج واعدة في الدراسات المبكرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في الممكلة المتحدة، أطلقت تجارب المرحلة الثالثة لاختبار فعالية العقار الجديد.
وأظهرت النتائج السابقة على 54 شخصًا، والتي نُشرت خلال عام 2023 في المجلة البريطانية للسرطان، أنه يجب إعطاء الدواء 3 مرات في اليوم.
وفي المراحل السابقة، استجاب ربع المرضى بشكل إيجابي وعاش مريض واحد لأكثر من 3 سنوات.
وفي المرحلة الثالثة والحالية من تجربة الدواء، المسمى حمض الإيدوكسيوليك أو" 2-OHOA"، سيخضع أكثر من 200 مريض لتلك التجارب.
ويعمل الدواء عن طريق إعادة تشكيل أغشية الخلايا السرطانية لمنعها من العمل مثل الورم الطبيعي، ولمنع السرطان من النمو أو الانتشار بشكل فعال.
وقالت الدكتورة خوانيتا لوبيز، استشارية الأورام الطبية في مؤسسة "Royal Marsden NHS Foundation"، والمشرفة الرئيسية على التجارب: "الورم الأرومي الدبقي داء يصعب علاجه بشكل لا يصدق، والمرضى في المراحل المتقدمة تكون نتائجهم سيئة للغاية، وغالبًا ما يعيشون لمدة عام واحد فقط بعد تشخيصهم".
وتابعت: "لم يظهر علاج جديد لذلك المرض منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، ولهذا فإن هناك حاجة ماسة إلى تسريع تطوير الأدوية. نتطلع بشدة إلى نتائج التجارب الجارية، ونأمل بأن يصبح هذا العلاج متاحًا على نطاق واسع في نهاية المطاف".


علامة فارقة

من جانبها، أوضحت الرئيسة التنفيذية لجمعية أورام المخ الخيرية في بريطانيا، الدكتورة ميشيل عفيف، أنه "من الصعب علاج الأورام الأرومية الدبقية، لذا فإن أي بحث يمهد الطريق لعلاجات أفضل للأشخاص الذين يواجهون هذا المرض، يعد علامة فارقة مهمة".
وزادت: "نرحب بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية لأولئك الذين يعانون من هذا المرض المدمر.. ونحن نتطلع إلى متابعة التقدم المحرز في هذا العلاج الجديد في المرحلة الثالثة من التجربة".
أما مديرة المشاركة العلمية في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، ماريان بيكر، فقالت: "من المذهل أن نرى ذلك الدواء يصل إلى المرحلة الثالثة من الدراسات، حيث يعمل الباحثون مع مجموعات أكبر من المتطوعين المصابين بالورم الأرومي الدبقي".
واعتبرت أن ذلك سيمنح المزيد من "خيارات العلاج للأشخاص الذين يعانون من أورام المخ وأنواع أخرى من السرطان".

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