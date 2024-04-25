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الكدمات الشائعة في النساء جلطة أم ضغوط نفسية؟.. استشاري يوضح 5 أسباب

الكدمات
كدمة
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على غير ما قد يعتقد البعض، فإن ظهور الكدمات لا يرتبط في جميع الأحوال بالاصطدام بشيء، فقد تظهر أحيانًا من تلقاء نفسها. اضافة اعلان
وقد يكون ذلك إما بسبب حالة صحية أو بعض الأدوية، على ما أفاد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب عبر حسابه في منصة "إكس".

أسباب الكدمات الشائعة في النساء

وأوضح أن الكدمات الشائعة في النساء ليست جلطة وليست من الضغوط النفسية  كما يدّعي البعض.
ومن أسبابها:
١.اصطدام لا يتذكره الشخص
٢.نقص الصفائح
٣.زيادة السيولة
٤.بعض الأدوية: اسبرين،بلافيكس،كورتيزون.
٥.نقص فيتامين سي.

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