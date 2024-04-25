الكدمات الشائعة في النساء جلطة أم ضغوط نفسية؟.. استشاري يوضح 5 أسباب

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على غير ما قد يعتقد البعض، فإن ظهور الكدمات لا يرتبط في جميع الأحوال بالاصطدام بشيء، فقد تظهر أحيانًا من تلقاء نفسها.

وقد يكون ذلك إما بسبب حالة صحية أو بعض الأدوية، على ما أفاد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب عبر حسابه في منصة "إكس".





أسباب الكدمات الشائعة في النساء





ومن أسبابها:

١.اصطدام لا يتذكره الشخص

٢.نقص الصفائح

٣.زيادة السيولة

٤.بعض الأدوية: اسبرين،بلافيكس،كورتيزون.

٥.نقص فيتامين سي. الكدمات الشائعة في النساء ليست جلطة وليست من الضغوط النفسية كما يدّعي البعض.ومن أسبابها:١.اصطدام لا يتذكره الشخص٢.نقص الصفائح٣.زيادة السيولة٤.بعض الأدوية: اسبرين،بلافيكس،كورتيزون.٥.نقص فيتامين سي. pic.twitter.com/6UHAxE7WCq April 25, 2024

وأوضح أن الكدمات الشائعة في النساء ليست جلطة وليست من الضغوط النفسية كما يدّعي البعض.ومن أسبابها:١.اصطدام لا يتذكره الشخص٢.نقص الصفائح٣.زيادة السيولة٤.بعض الأدوية: اسبرين،بلافيكس،كورتيزون.٥.نقص فيتامين سي.