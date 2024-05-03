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استشاري: لا صحة لتسبب زيت الزيتون في خفض الكوليسترول

الدكتور عادل طاش رئيس المركز الوطني للقلب
الدكتور عادل طاش
أ أ
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كشف رئيس المركز الوطني للقلب، الدكتور عادل طاش، أن أمراض القلب تتزايد بشكل متسارع في المملكة في الآونة الأخيرة.
وأضاف أن عدد المصابين بلغ قرابة نصف مليون سنويًا، في حين تصرف الدولة مقابل تلك الأعداد 10 مليارات ريال.اضافة اعلان

أسباب أمراض القلب

وأكد الدكتور طاش أن الذين يعانون من أمراض القلب يشكلون 45% من الوفيات في السعودية، مرجعاً الأسباب إلى عدة عوامل، من أبرزها: السمنة، والسكري، وارتفاع الكوليسترول، وقلة النشاط البدني، مشددًا على ضرورة أخذ الاحتياطات الطبية لتقليص هذه الأعداد.

لا صحة لتسبب زيت الزيتون في خفض الكوليسترول

وأضاف أنه تم اكتشاف جهاز إلكتروني لحساب خطورة أمراض القلب والشرايين، وتم تعميمه على جميع القطاعات الصحية، وتم التركيز على أطباء الرعاية الأولية، وتم استخدامه على 3 آلاف حالة، وتبين أن 15% منها كانت تعاني من خطورة أمراض القلب والشرايين، مشيراً إلى أنه لا صحة لما يتردد بأن زيت الزيتون سبب في تخفيض الكوليسترول.

علاج أمراض القلب بناء على الحالة

من جانبه، قال رئيس جمعية القلب السعودية، الدكتور وليد الحبيب، إن تزايد أمراض القلب في الآونة الأخيرة يجعلنا نبحث عن إيجاد طرق للحد من هذا الانتشار، ومع التطور العلمي يتم تحديد العلاج بناء على الحالة؛ لأن كل فرد له خواص تختلف عن الآخرين حسب جيناته ونمط الحياة التي يعيشها.

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