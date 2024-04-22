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راقبوا الأبناء جيدًا.. النمر يحذر: 5 أضرار خطيرة لانقطاع التنفس أثناء النوم

طفل نائم
انقطاع التنفس أثناء النوم يمكن أن يصيب الأطفال
أ أ
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انقطاع النفس النومي هو اضطراب خطير في النوم يسبب توقف التنفس، ويبدأ بشكلٍ متكرر أثناء النوم. 
وإذا كان الشخص يشخر بصوت عالٍ ويشعر بالتعب حتى بعد النوم للَيلة كاملة، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بانقطاع النفس النومي.اضافة اعلان
ويُمكن لانقطاع النَّفَس أثناء النوم أن يصيب أي شخص حتى الأطفال. لكن يمكن لبعض العوامل أن تَزيد من خطر الإصابة به.

انقطاع التنفس أثناء النوم

وقال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب عبر حسابه في منصة "إكس": 
انقطاع التنفس أثناء النوم:
١. يفاقم الإصابة بأمراض القلب.
٢.يرفع الضغط.
٣.يسبب التعرق ليلًا.
٤.يفاقم الإصابة بتشحم الكبد غير الكحولي وتليف الكبد
٥.يزيد من فرصة الإصابة بالخرف.

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