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السديري: حقن "الفيلر" ما بين الحاجبين ممنوعة تمامًا (فيديو)

حقن الفيلر
حقن الفيلر
أ أ
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حذر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، من حقن مادة "|لفيلر" حول العينين، قائلاً إنه قد يؤدي إلى مخاطر عديدة.
وأيدها الرأي استشاري الجلدية وجراحة الجلد التجميلية، الدكتور فهد السديري، محذرًا من أن منطقة ما حول العينين تحتوي على منطقة أوعية دموية مهمة تغذي العين، "وحقنها ممنوع منعًا باتًا".اضافة اعلان

أوعية دموية في منطقة ما حول العينين

وقال السديري لفضائية "الإخبارية": "المنطقة بين الحاجبين أو الأنف، وهناك مناطق أخرى في الوجه، تحتوي على أوعية دموية مهمة تغذي العين، والأشياء المهمة في الوجه، لهذا يجب أن نكون حذرين".
وأضاف: "نحن عادة نفضل نحقن بين الحاجبين حقن الفيلكس (حقن التعبئة)، ونحقنها بالبوتوكس، سائل للتجاعيد، لكن هذه المنطقة نحذر من استخدام الفيلر فيها".
وتابع: "بالنسبة للأنف كنا في البداية نحقنها، لكن الآن يجب أن نكون حذرين جدًا؛ لأن هناك تغيرًا تشريحيًا بين الناس، فيكون العرق الذي يغذي جزءًا من العين موجودًا في منطقة الأنف".

حقن الفيلر في نطاق ضيق

واستدرك الاستشاري: "لكن قد نحقن في نطاق ضيق، وتحت إشراف مختص في العظام". 
وأشار إلى أن ذلك يتوقف على 3 أمور، هي: 
- خبرة الطبيب وثقته.
- ألا يكون المريض قد أجرى عملية سابقة في الأنف
- عيب بسيط في العظم، على أن تحقن بالقرب من العظم.

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