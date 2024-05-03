السديري: حقن "الفيلر" ما بين الحاجبين ممنوعة تمامًا (فيديو)

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حذر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، من حقن مادة "|لفيلر" حول العينين، قائلاً إنه قد يؤدي إلى مخاطر عديدة.

وأيدها الرأي استشاري الجلدية وجراحة الجلد التجميلية، الدكتور فهد السديري، محذرًا من أن منطقة ما حول العينين تحتوي على منطقة أوعية دموية مهمة تغذي العين، "وحقنها ممنوع منعًا باتًا".





أوعية دموية في منطقة ما حول العينين



حقن الفيلر في نطاق ضيق







استشاري الجلدية وجراحة الجلد التجميلية د. فهد السديري لـ pic.twitter.com/MLylnvsTBu فيديو | حقن "الفيلر" ما بين الحاجبين ممنوع على الجميع.استشاري الجلدية وجراحة الجلد التجميلية د. فهد السديري لـ #نشرة_النهار : حول العينين منطقة أوعية دموية مهمة تغذي العين، وحقنها ممنوع منعا باتا #الإخبارية May 3, 2024

وقال السديري لفضائية "الإخبارية": "المنطقة بين الحاجبين أو الأنف، وهناك مناطق أخرى في الوجه، تحتوي على أوعية دموية مهمة تغذي العين، والأشياء المهمة في الوجه، لهذا يجب أن نكون حذرين".وأضاف: "نحن عادة نفضل نحقن بين الحاجبين حقن الفيلكس (حقن التعبئة)، ونحقنها بالبوتوكس، سائل للتجاعيد، لكن هذه المنطقة نحذر من استخدام الفيلر فيها".وتابع: "بالنسبة للأنف كنا في البداية نحقنها، لكن الآن يجب أن نكون حذرين جدًا؛ لأن هناك تغيرًا تشريحيًا بين الناس، فيكون العرق الذي يغذي جزءًا من العين موجودًا في منطقة الأنف".واستدرك الاستشاري: "لكن قد نحقن في نطاق ضيق، وتحت إشراف مختص في العظام".وأشار إلى أن ذلك يتوقف على 3 أمور، هي:- خبرة الطبيب وثقته.- ألا يكون المريض قد أجرى عملية سابقة في الأنف- عيب بسيط في العظم، على أن تحقن بالقرب من العظم.