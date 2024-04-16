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النمر يحذر المسافرين من هذا الأمر

التسمم الغذائي
اضطراب المعدة من بين أعراض التسمم الغذائي
أ أ
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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، المسافرين من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.
وقال النمر عبر حسابه في منصة "إكس": "تزداد احتمالية إصابة المسافرين بالتسمم الغذائي بأنواع مختلفة من البكتريا، لذا يجب الحرص على تناول الطعام "الطازج" في الأماكن "النظيفة".اضافة اعلان


إصابة مريض الضغط بالتسمم الغذائي 


واستدرك النمر، محذرًا: "إذا أصيب مريض الضغط بتسمم غذائي وإسهال متكرر فليراقب ضغطه جيدًا...فإذا كان الانقباضي تحت ١٠٠ فلا يأخذ علاج الضغط ذلك اليوم".

كيف يحدث التسمم الغذائي؟ 

التسمم الغذائي نوع من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء؛ أي يصاب به الأشخاص من طعام أو شراب تناولوه. وسبب ذلك وجود جراثيم أو ملوثات أخرى ضارة في الطعام أو الشراب.
وفقًا لعيادة "مايو كلينك"، تشمل أعراض التسمم الغذائي في الغالب اضطراب المعدة والإسهال والقيء. وتبدأ الأعراض عادةً خلال ساعات أو عدة أيام من تناول الطعام. يشعر أغلب المصابين بأعراض مَرضية خفيفة ويتحسنون دون علاج.
يسبب التسمم الغذائي أحيانًا أعراضًا مَرضية أو مضاعفات شديدة.

أعراض التسمم الغذائي

تختلف الأعراض باختلاف سبب المرض. فقد تبدأ في غضون بضع ساعات أو بضعة أسابيع اعتمادًا على السبب.

الأعراض الشائعة هي:
اضطراب المعدة.
القيء.
الإسهال.
الإسهال مع وجود دم في البراز.
آلام المعدة أو تقلصات المعدة المؤلمة.
الحُمّى.
الصداع.
في القليل من الأحيان، يمكن أن يؤثر التسمم الغذائي في الجهاز العصبي ويسبب الإصابة بأمراض عدة. وقد تشمل الأعراض ما يأتي:
ضبابية الرؤية أو ازدواجها.
الصداع.
فقدان الحركة في الأطراف.
مشكلات في البلع.
إحساس بالوخز أو الخَدَر في الجلد.
الضعف.
تغيرات في طبيعة الصوت.



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