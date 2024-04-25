النمر: سخونة باطن القدمين تنذر بـ7 أمراض.. تعرف عليها

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يعاني البعص من سخونة في القدمين، وهي شعور بالحرارة أو الحرق في القدمين، وهذا الإحساس يعتبر شائعًا نسبيًا ويحدث ليلاً في أغلب الأحيان.

وقد تكون سخونة القدمين مصحوبة بأعراض تشبه وخز الدبابيس والإبر، إضافة إلى التنميل، والخدران، والاحمرار، وانتفاخ القدمين.





أسباب حرارة باطن القدمين الدائمة



وتتراوح أسباب الشعور بحرارة في القدمين، كما أفاد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، عبر حسابه في منصة "إكس"، على النحو التالي.١.السكري.٢.التهاب بطانة القدم.٣.السمنة.٤.النقرس.٥.التهابات الأعصاب الطرفية.٦.الديسك يضغط الأعصاب.٧.نقص فيتامين ب12.