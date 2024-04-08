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النمر يكشف عن الغذاء الذي يحبه القلب

امراض القلب
القلب
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كشف الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن 4 أنواع من الطعام مفضلة للقلب.
وأبرز النمر عبر حسابه في منصة "إكس"، الغذاء الذي يُحبّه القلب، على النحو التالي:اضافة اعلان
١.كثير الخضراوات والفواكه.
٢.قليل الملح.
٣.قليل الدهون.
٤.قليل السكريات والنشويات:
يعني "قَلّل" من الرز، التمر، الدونات، العسل، الفطائر، وامتنع عن إضافة السكر على الشاهي خاصة فيمن يعانون زيادة الوزن والسكري.


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