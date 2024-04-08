النمر يكشف عن الغذاء الذي يحبه القلب

كشف الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن 4 أنواع من الطعام مفضلة للقلب.
وأبرز النمر عبر حسابه في منصة "إكس"، الغذاء الذي يُحبّه القلب، على النحو التالي:
١.كثير الخضراوات والفواكه.
٢.قليل الملح.
٣.قليل الدهون.
٤.قليل السكريات والنشويات:
يعني "قَلّل" من الرز، التمر، الدونات، العسل، الفطائر، وامتنع عن إضافة السكر على الشاهي خاصة فيمن يعانون زيادة الوزن والسكري.
الغذاء الذي يُحبّه القلب:— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) April 7, 2024
١.كثير الخضروات والفواكه
٢.قليل الملح
٣.قليل الدهون.
٤.قليل السكريات والنشويات:
يعني "قَلّل" من الرز، التمر
،الدونات،العسل،الفطائر،وامتنع عن إضافة السكر على الشاهي خاصة فيمن يعانون زيادة الوزن والسكري.