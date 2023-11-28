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الدول العربية الأعلى إصابة بهذه السرطانات.. وكشف السبب الرئيسي للإصابة

السرطان
أرشيفية
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توصلت دراسة قطرية حديثة إلى تسجيل الدول العربية معدلات إصابة أعلى من سرطانات الغدد الليمفاوية الهودجكينية وغير الهودجكينية وسرطان المثانة والثدي والكبد.

معهد قطر لبحوث الطب الحيوي

وقاد الدراسة الدكتورة مريم المفتاح والدكتور فارس العجة من معهد قطر لبحوث الطب الحيوي التابع لجامعة حمد بن خليفة، وهدفت إلى مقارنة اتجاهات السرطان في الدول الناطقة باللغة العربية مع دول العالم.

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وذكرت "الجزيرة.نت"، أن الفريق البحثي استخدم بيانات من المرصد العالمي للسرطان، لتسليط الضوء على أنماط الإصابة والوفيات لمختلف أنواع السرطان في الدول الناطقة بالعربية.


ووجدت الدراسة اختلافات كبيرة في معدلات الإصابة بالسرطان والوفاة حول العالم، وعلى الرغم من أن المعدلات الإجمالية بدت أقل في الدول العربية في معظم أنواع السرطان، فإن سرطان الغدد الليمفاوية الهودجكينية وغير الهودجكينية وسرطان المثانة والثدي والكبد أظهرت معدلات إصابة أعلى في الدول العربية.

نسبة الوفيات

وتشهد الدول العربية ارتفاعاً في نسبة الوفيات لدى كلا الجنسين لجميع أنواع السرطان.


كما تكشف الدراسة عن اختلافات في توزيع معدلات الإصابة داخل الدول العربية، فمثلاً تشهد منطقة بلاد الشام انتشاراً واسعاً لسرطان الثدي وسرطان الغدد الليمفاوية غير الهودجكينية، وتشهد أيضاً بعض دول الخليج العربي نسباً أعلى لسرطان الغدد الليمفاوية غير الهودجكينية مقارنة بالمتوسط العالمي.


ويظهر أن لسرطان الغدد الليمفاوية الهودجكينية معدلات إصابة أعلى في معظم الدول العربية.

التدخين

يبقى التدخين أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالسرطان في المنطقة، مع ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الرئة والحنجرة بين الشباب الذكور (تحت 50 عاماً) في بعض الدول العربية مقارنة ببقية دول العالم.


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