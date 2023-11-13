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دراسة تحذر: التدخين يضاعف خطر الإصابة بمرض قاتل

التدخين
التدخين
أ أ
أكدت دراسة حديثة أن المدخنين الشباب المصابين بمقدمات مرض السكري معرضون لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية 3 أضعاف الآخرين، إلى جانب تزايد خطر أمراض مزمنة أخرى.اضافة اعلان

وأوضح الدكتور أدفيت فاسافادا من المركز الطبي في جامعة نبراسكا: "هذه النتائج تبرر أهمية الفحص المبكر، واستراتيجيات الوقاية من الإصابة بالسكري بالنسبة لمستهلكي التبغ من الشباب".

خطورة التدخين

وعُرضت النتائج خلال الاجتماع السنوي لجمعية القلب الأمريكية الذي اختتم أعماله اليوم في فلادلفيا.

ووفق "هيلث داي"، تمتاز الدراسة بقاعدة بيانات كبيرة شملت سجلات أكثر من مليون مستخدم للتبغ أعمارهم بين 18 و44 عاماً.

واعتُبر جميع المشاركين في الدراسة أصحاء، مع عدم وجود عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، أو ارتفاع الكولسترول، أو السمنة.

أعراض شديدة الخطورة

وبمقارنة المدخنين المصابين بمقدمات السكري مع الذين لا يعانون من مقدمات السكري، وجد الباحثون: ارتفاع معدلات الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن بنسبة 19% مقابل 12%.

وأظهر التحليل زيادة احتمال دخول المستشفى بسبب نوبة قلبية، أو سكتة دماغية للمدخنين الذين لديهم مقدمات السكري بنسبة 2.9% مقابل 1.4%، 

أهمية الإقلاع عن التدخين

وكانت الزيادة في احتمال دخول المستشفى على وجه التحديد بسبب السكتة الدماغية 1.9% مقابل 0.5%.

وخصلت نتائج الدراسة، إلى أن "أهم شيء يمكنك القيام به من أجل صحة القلب وتقليل خطر السكتة الدماغية هو الإقلاع عن التدخين".

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