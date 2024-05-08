سلالة كورونا الجديدة تضرب العالم وسط مخاوف من فشل إيقافها

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أثارت سلالة جديدة من فيروس كورونا، أدت إلى الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة في جميع أنحاء العالم مخاوف من صعوبة إيقافها بسبب مناعتها ضد اللقاحات الحالية.





طفرة كبيرة في حالات الإصابة بكورونا.



سلالة مقاومة للقاحات



زيادة كبيرة في الحالات



أعراض كوفيد



ويرجح خبراء الصحة، أن سلالة (FLiRT)، التي يتفرع منها - KP.2 وKP.1.1 - يمكن أن تكون مرتبطة بـ”طفرة كبيرة” في حالات الإصابة بفيروس كورونا.ويشكل KP.2 حاليًا حوالي ربع جميع حالات الإصابة بالولايات المتحدة، ويُعتقد أن لديه القدرة على أن يصبح المتحور السائد هناك.بينما يمثل شقيقه KP.1.1 الآن 7.5 بالمئة من الحالات الإيجابية في البلاد.وفي بريطانيا، أعلنت وكالة السلامة الصحية، أنها رصدت زيادة بنسبة 15.7 بالمئة في حالات الإصابة المؤكدة بــ كوفيد في إنجلترا خلال الأيام السبعة حتى 24 من إبريل، مقارنة بالأسبوع السابق.إلى ذلك، حذر المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من أن السلالة الجديدة من الفيروس أن تكون مقاومة للقاحات المتوفرة حاليًا.وقال متحدث باسمه: “الفيروسات تتغير باستمرار من خلال الطفرات وفي بعض الأحيان تؤدي هذه الطفرات إلى نوع جديد من الفيروس".وأضاف: "بعض التغييرات والطفرات تسمح للفيروس بالانتشار بسهولة أكبر أو تجعله مقاومًا للعلاجات أو اللقاحات. مع انتشار الفيروس، قد يتغير ويصبح من الصعب إيقافه"، بحسب ما أوردت صحيفة "إكسبريس".ووفقًا للدكتور توماس روسو، الأستاذ ورئيس قسم الأمراض المعدية في جامعة بوفالو في نيويورك، فإن الوقاية من KP.2 قد تكون صعبة بشكل خاص.وأضاف: "يبدو أن KP.2 أقل عدوى من JN.1 ولكنه أكثر مراوغة مناعة، ولهذا السبب يتزايد انتشاره".وقال الدكتور ويليام شافنر، أستاذ الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت: “قد يكون الأمر جانبيًا قليلاً فيما يتعلق بالحماية من اللقاح. الحماية ليست صفرًا، لكنها ليست جيدة كما كانت من قبل".وقال الدكتور إريك توبول، نائب الرئيس التنفيذي معهد سكريبس للأبحاث بالولايات المتحدة، إن السلالة الجديدة FLiRT ستكون مسؤولة عن "زيادة كبيرة" في الحالات.وعلى الرغم من تطور الفيروس على مدى السنوات الأربع الماضية، يبدو أن الأعراض ظلت كما هي إلى حد كبير.وكشفت هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا عن أعراض كوفيد، وذلك على النحو التالي:ارتفاع درجة الحرارة أو الرعشة (قشعريرة)سعال جديد ومستمرفقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوقضيق في التنفسالشعور بالتعب أو الإرهاقألم في الجسدصداعالتهاب في الحلقانسداد أو سيلان الأنففقدان الشهيةإسهالالشعور بالمرض.