خطر على صحتك.. توقف عن ارتداء العدسات اللاصقة على متن الطائرة

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حذر خبراء من خطر ارتداء العدسات اللاصقة أثناء التواجد على متن الطائرة تفاديًا لخطر الإصابة بالعدوى.

ووفقًا للخبراء، فإن ارتداء العدسات اللاصقة قد يعرض الشخص لخطر متزايد للإصابة بعدوى العين، لأن الهواء في المقصورة مُعاد تدويره، ومن المحتمل أن يحمل مسببات الأمراض المحمولة جوًا.





مخاطر استخدام العدسات اللاصقة



تغيرات الضغط أثناء صعود وهبوط الطائرة



ترطيب الجسم



وقال الخبراء في شركة النظارات والعدسات اللاصقة الكندية "كليرلي": "إن الاستخدام الموسع للعدسات اللاصقة أثناء الرحلات الجوية، إلى جانب انخفاض الوصول إلى مرافق النظافة المناسبة، يمكن أن يخلق بيئة مواتية لنمو البكتيريا أو الفطريات".وفي حين أن البعض قد يرغب في التخلص من العدسات اللاصقة واستبدالها بنظارة في رحلته بالطائرة، فقد تبين أن هذا الأمر لا يحميهم من المعاناة أيضًا، وفقًا لموقع "ويلز أون لاين".إذ أنه وبحسب الخبراء، فإن الهواء الجاف في المقصورة يمكن أن يجعل الشخص عند ارتداء العدسات اللاصقة يشعر بعدم الارتياح، لأن الرطوبة المنخفضة يمكن أن تؤدي إلى تبخر الدموع، لكن التبديل إلى النظارات يمكن أن يكون مزعجًا بنفس القدر.ووفقًا لتحذيرات الخبراء: "بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي جفاف العيون إلى تفاقم مشاكل الرؤية الحالية ويجعل ارتداء النظارات غير مريح".والأكثر من ذلك أن تغيرات الضغط أثناء صعود الطائرة أو هبوطها يمكن أن تؤثر على العينين والجيوب الأنفية.وإذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة، فقد تشعر بعدم الراحة أو حتى الألم بسبب الضغط المتراكم خلف العدسات.في حين أن أولئك الذين يرتدون النظارات قد يلاحظون أيضًا تغيرات في الرؤية أو عدم الراحة بسبب ضغط الإطارات على الصدغ أو الأنف.لذا، يوصي الخبراء بعدم ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الرحلات الجوية والالتزام بالنظارات بدلاً من ذلك، خاصة إذا كنت على متن رحلة طويلة، لأن هذا سيساعد على تقليل مخاطر الجفاف والانزعاج.ويجب أيضًا أن يعمل الشخص على أن يكون رطبًا، لأن ذلك سيساعده على مقاومة هواء المقصورة الجاف، بينما يمكن أن يساعد استخدام "قطرات العين المزلقة" أيضًا في تخفيف الجفاف.وحيثما أمكن، فإن أخذ فترات راحة منتظمة من النظارة والعدسات اللاصقة يمكن أن يساعد أيضًا في منع إجهاد العين.وقال الخبراء: "أغمض عينيك بشكل دوري، وارمش بشكل متكرر، وقم بتمارين بسيطة للعين لتعزيز الدورة الدموية والاحتفاظ بالرطوبة".