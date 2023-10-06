الإسعاف الجوي في جازان يباشر نقل 4 حالات حرجة إثر حادث مروري

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باشر الإسعاف الجوي في جازان، نقل 4 حالات حرجة إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر على إثر حادث مروري.





تفاصيل الحادث اضافة اعلان



خدمة الإسعاف الجوي



وفي التفاصيل التي نشرتها هيئة الهلال الأحمر السعودي، فقد وقع حادث مروري بجازان تباشره الفرق الإسعافية في طريق وادي قصي باتجاه العيدابي.وبعد التدخل الإسعافي تبين وجود 4 مصابين أحدهم إصابته حرجة تم نقله عبر الإسعاف الجوي إلى مستشفى الامير محمد بن ناصر.في حين تم نقل باقي المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى العيدابي.وفي يونيو من العام الماضي، وقّعت هيئة الهلال الأحمر السعودي وشركة الطائرات المروحية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة اتفاقية إطلاق خدمة الإسعاف الجوي السعودي في المملكة، وذلك في إطار جهود رفع جودة وكفاءة الخدمات الإسعافية؛ بما يسهم في سرعة إنقاذ الأرواح وتخفيف الآلام والمعاناة.ووقّع الاتفاقية رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى، والرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية الكابتن أرنولد ما.ونصت الاتفاقية على توفير طائرات الإسعاف الجوي على مدار الساعة لنقل مصابي حوادث الطرق السريعة، ونقل الحالات الحرجة بين المستشفيات.وتضمنت الاتفاقية تنفيذ الخدمة في مرحلتها الأولى في منطقة الرياض، ثم تغطية بقية مناطق المملكة تدريجيًا على عدة مراحل للمشروع.كما نصت الاتفاقية على توفير طائرات الإسعاف الجوي بالتعاون مع شركة الطائرات المروحية للاستجابة للحالات الحرجة في منطقة المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.